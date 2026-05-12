Fabregas zbulon ish-trajnerin e Real Madridit me të cilin ëndërronte të punonte
Trajneri i Comos, Cesc Fabregas, ka zbuluar se do të kishte dashur shumë që të punonte përkrah ish-trajnerit të Real Madridit, Carlo Ancelotti.
Fabregas, i konsideruar si një nga trajnerët e rinj më të shkëlqyer të Evropës, e pranoi këtë gjatë një interviste me Partidazo COPE, ndërsa diskutonte për udhëtimin e tij si trajner.
"Do të më kishte pëlqyer shumë të punoja me Carlo Ancelottin", ka thënë fillimisht Fabregas.
Spanjolli ka marrë lëvdata për punën e tij në Como, ku ka ndihmuar në vendosjen e klubit në Serie A, ndërsa ka zhvilluar edhe talentë të rinj si Nico Paz.
Fabregas konsiderohet pjesë e gjeneratës së re të trajnerëve të futbollit, me qasjen e tij fleksibile dhe moderne që tërheq vëmendjen në të gjithë Evropën.
Pavarësisht lidhjeve me punë më të mëdha në të ardhmen, ish-mesfushori këmbënguli se e sheh veten vetëm si trajner kryesor.
“A është trajneri i Real Madridit një vijë e kuqe për mua? Jo. Një vijë e kuqe për mua do të ishte të isha ndihmës menaxher. Gjithmonë kam dashur të jem menaxheri kryesor", përfundoi spanjolli.
Ndryshe, Ancelotti mbetet një nga figurat më të respektuara në futbollin botëror, pasi fitoi shumë trofe gjatë kohës së tij në Real Madrid. /Telegrafi/