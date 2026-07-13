Eto'o del në mbrojtje të Mbappes: Franca nuk e vlerëson sa duhet një lojtar historik
Legjenda e futbollit kamerunas, Samuel Eto'o, ka dalë në mbrojtje të Kylian Mbappes, duke u bërë thirrje tifozëve dhe opinionit sportiv në Francë që ta vlerësojnë më shumë kapitenin e "Les Bleus".
Në një intervistë për Le Parisien, ish-sulmuesi i Barcelonës dhe Interit tha se Mbappe meriton të krahasohet me futbollistët më të mëdhenj në histori, duke kujtuar sukseset e tij të jashtëzakonshme me Francën.
Eto'o theksoi se Mbappe fitoi Kupën e Botës në vitin 2018, ishte finalist në vitin 2022 dhe tani është bërë golashënuesi i dytë më i mirë në historinë e Kupës së Botës, menjëherë pas Lionel Messit.
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"Shpesh jam penduar që e kam parë të kritikohet, veçanërisht në Francë. Ai thjesht meriton të gjykohet me të njëjtën drejtësi si kampionët e tjerë të mëdhenj. Dhe ndoshta është koha që Franca ta vlerësojë plotësisht sa me fat është që ka një lojtar të një madhësie të tillë në historinë e saj", deklaroi Eto'o.
Mbappe ka zhvilluar një tjetër Kupë Bote mbresëlënëse si kapiten i Francës, duke qenë një nga figurat kryesore të Francës dhe duke rikthyer popullaritetin e tij pas një periudhe kritikash të shumta.
Në moshën 27-vjeçare, ai vazhdon të thyejë rekorde dhe të shkruajë histori, duke u renditur tashmë si golashënuesi i dytë më i mirë në historinë e Kupës së Botës, pas Lionel Messit, ndërsa mbetet një nga futbollistët më të rëndësishëm të brezit të tij. /Telegrafi/