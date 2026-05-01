Është publikuar traileri i filmit "Office Romance", komedia e re romancë e Jennifer Lopez
Netflix ka publikuar trailerin e parë për komedinë e re romantike me protagoniste Jennifer Lopez, "Office Romance". Do të dalë në platformë më 5 qershor.
Në film, Lopez luan rolin e Jackie Cruz, një drejtuese e fuqishme kompanie e cila fillon një lidhje sekrete me punonjësin e saj të ri, Daniel (Brett Goldstein). Romanca e tyre shpejt shndërrohet në diçka serioze, por edhe të rrezikshme, sepse shkel rregullat e kompanisë dhe rrezikon karrierën e tyre.
Traileri tregon se filmi ka humor pak më të guximshëm dhe provokues sesa roli klasik i Jennifer Lopez në një komedi romantike, me shumë kimi midis personazheve kryesorë.
- YouTube youtu.be
Filmi u drejtua nga Ol Parker, dhe skenari u shkrua nga vetë Goldstein së bashku me Joe Kelly. Anëtarë të tjerë të kastit përfshijnë Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford dhe Edward James Olmos.
Ol Parker më parë ka drejtuar filmat "Imagine Me & You", "Mamma Mia! Here We Go Again" dhe komedinë romantike me protagonistë Julia Roberts dhe George Clooney, "Ticket to Paradise".
Filmi shënon një rikthim në Netflix për Lopez, e cila më parë luajti në trillerin aksion të vitit 2023, Mother, dhe në filmin aksion fantastiko-shkencor të vitit 2024, Atlas.
Gjithashtu, "Romancë në Zyrë" do të thotë edhe një rikthim në komedinë romantike për Lopez, një zhanër që shënoi karrierën e saj. Ajo ka luajtur në filma të tillë si "Shotgun Wedding", "Wedding Planner", "Maid in Manhattan", "Monster-in-Law", "Marry Me" dhe "The Back-Up Plan". /Telegrafi/