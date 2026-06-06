Netflix ndalon xhirimet e filmit të Denzel Washington dhe Antoine Fuqua për shkak të shqetësimeve buxhetore
Netflix ka ndaluar para-prodhimin e filmit historik "Hannibal" me regji nga Antoine Fuqua dhe me protagonist Denzel Washington.
Siç kishte raportuar më parë Variety, xhirimet e epikës historike ishin planifikuar për verën në Itali.
Fuqua do të drejtonte filmin sipas një skenari të fituesit të çmimit Oscar, John Logan, i njohur për filmat "Aviator" dhe "Gladiator", ndërsa Washington do të portretizonte Hannibalin, i cili konsiderohet gjerësisht si një nga udhëheqësit më të mëdhenj ushtarakë në histori.
Megjithatë, filmi i luftës, i cili ishte në fazat e hershme të prodhimit, u pezullua për shkak të problemeve me buxhetin. Producentët, përfshirë Fuqua dhe Washington, aktualisht po punojnë me studion për të zgjidhur problemet financiare. Projekti pritet të vazhdojë zhvillimin në Netflix pasi të zgjidhen këto probleme.
Historia e filmit do të përqendrohet në betejat kryesore që Hanibali zhvilloi kundër romakëve gjatë Luftës së Dytë Punike.
Përveç rolit kryesor, Washington është gjithashtu një nga producentët e filmit së bashku me Erik Olsen, Adam Goldworm, Todd Black, Clayton Townsend dhe Antoine Fuqua nëpërmjet një marrëveshjeje me Netflix për Hill District Media.
Producentët ekzekutivë janë Scott Greenberg, Kat Samick, Katia Washington, Frank Moll dhe Jeremy Lott.
"Hannibal" do të jetë bashkëpunimi i gjashtë midis Fuqua dhe Washington. Aktori fitoi një çmim Oscar për rolin e tij në filmin e vitit 2001 të Fuqua-s, "Training Day". Bashkëpunimi i tyre i fundit i përbashkët ishte filmi "The Equalizer 3" i vitit 2023, i cili gjithashtu u xhirua kryesisht në Itali.
Washington kohët e fundit luajti në filmin "Highest 2 Lowest" të Spike Lee, ndërsa Fuqua aktualisht po shijon sukses në kinema me filmin e tij të fundit, filmin biografik të Michael Jackson "Michael".
Filmi, i mbështetur nga Lionsgate, kishte një buxhet prodhimi prej më shumë se 155 milionë dollarësh dhe fitoi më shumë se 850 milionë dollarë në arkëtimet globale, duke e bërë atë një nga hitet më të mëdha të vitit 2026. Studioja aktualisht po punon për vazhdimin e këtij arritjeje. /Telegrafi/