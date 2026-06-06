"Scary Movie 6" fitoi 7.7 milionë dollarë në premiera: A do t'i përmbushë parodia e horrorit pritjet?
Parodia më e fundit horror nga seria “Scary Movie”, prodhuar nga Paramount dhe Miramax, ka fituar tashmë 7.7 milionë dollarë në shfaqjet para premierës.
Paramount parashikon që filmi mund të fitojë fillimisht 40 milionë dollarë, ndërsa vlerësime të tjera sugjerojnë fitime midis 45 dhe 50 milionë dollarëve.
Nëse një numër i madh fansash të filmave horror vendosin të shikojnë parodi të filmave të tyre të preferuar, duke përfshirë "Weapons", "Longlegs", "Sinners" dhe të tjerë, vazhdimi i ri mund të vendosë një rekord të franchise dhe të kalojë "Scary Movie 4", i cili u hap në vitin 2006 me 49.7 milionë dollarë.
Filmi mund të marrë gjithashtu vendin e parë në biletari nga fituesi i javës së kaluar, filmi horror "Backrooms", i cili synon të fitojë midis 48 dhe 50 milionë dollarëve në fundjavën e dytë të shfaqjes.
Pasi drejtuan, shkruan dhe luajtën rolet kryesore në dy filmat e parë të serisë, vëllezërit Wayans po kthehen për herë të parë që nga filmi "Scary Movie 2" i vitit 2001.
Skenari u shkrua nga Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans dhe Craig Wayans, me Marlon dhe Shawn që u rikthyen para kameras përkrah yjeve origjinale Regina Hall dhe Anna Faris.
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Kanë kaluar 13 vjet që nga vazhdimi i fundit, dhe këtë herë autorët, të njohur për paroditë e tyre, tallen me hitet më të reja si "Terrifier", "Smile", "Wednesday", "Get Out" dhe shumë arritje të tjera.
Siç pohojnë autorët, asgjë nuk është kursyer nga parodia. Miramax e financoi filmin me një buxhet prej 30 milionë dollarësh, kështu që pritet të sjellë një fitim të konsiderueshëm.
Këtë fundjavë, filmi i Amazon MGM "Masters of the Universe", i cili fitoi 4.4 milionë dollarë në shfaqjet para-premierës, do të vijë gjithashtu në kinema.
Vlerësimet thonë se filmi mund të ketë një fitim midis 30 dhe 35 milionë dollarëve në kinematë e hapura, ndërsa buxheti i tij ishte 200 milionë dollarë.
Në film luan Nicholas Galitzine si Princ He-Man, i cili duhet të kthehet në planetin e tij të lindjes, Eternia, dhe të mposhtë Skeletorin e lig, të luajtur nga Jared Leto.
Filmi u drejtua nga Travis Knight, dhe luajnë gjithashtu Idris Elba, Camila Mendes dhe Alison Brie si Man-At-Arms, Teela dhe Evil-Lyn.
Publikimi i tretë i ri i fundjavës, "The Amazing Digital Circus: The Last Act" i Fathom Entertainment, ishte filmi me fitimet më të larta midis premierave të së enjtes me 7.8 milionë dollarë, duke tejkaluar "Scary Movie".
Filmi është bazuar në një serial në internet në YouTube dhe përfaqëson shitjen më të madhe të biletave paraprakisht në historinë e Fathom Entertainment. /Telegrafi/