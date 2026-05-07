“Është absurditet”, Kompany i tërbuar me gjykimin ndaj PSG-së
Vincent Kompany shprehu pakënaqësinë e tij të madhe me vendimet e gjyqtarit dhe interpretimin e rregullave të lojës me dorë pas ndeshjes së kthimit gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, ku Bayern Munichu luajti baras 1-1 ndaj Paris Saint-Germain. Bavarezët u mposhtën 5-4 në ndeshjen e parë, dhe ndeshja e kthimit përfundoi 1-1, gjë që nuk mjaftoi për të kaluar në finale.
Trajneri i Bayernit theksoi dy situata. Në ndeshjen e parë kundër Bayernit, u akordua një penallti pasi topi i Alphonse Davies fillimisht i goditi kofshën dhe më pas iu kthye nga dora. Në ndeshjen e kthimit, gjyqtari portugez Joao Pinheiro nuk akordoi penallti kur topi goditi krahun e shtrirë të mesfushorit të PSG-së, Joao Neves, pasi u largua nga shoku i tij i skuadrës Vitinha.
"Topi nuk shkon nga trupi në dorë, ai shkon direkt në dorë. Nuk ka rëndësi nëse vjen nga një shok skuadre apo jo - është thjesht absurditet. Rregullat janë rregulla. Është për të ardhur keq" ka thënë fillimisht Kompany për DAZN.
Kompany i cilësoi si "vendimtare për rezultatin e ndeshjes" këto vendime, së bashku me faktin që mbrojtësi i majtë i PSG-së, Nuno Mendes, nuk mori një karton të dytë të verdhë për prekje të topit me dorë.
"Pse Nuno Mendes nuk mori një karton të dytë të verdhë për një prekje të pastër të topit me dorë? Nuk e kuptoj. Pse u dha një penallti kundër nesh në Paris dhe jo për ne këtu? E kuptoj rregulloren, por dora e Mendes ishte mbi kokën e tij. Urime PSG-së, por Nuno Mendes duhej të përjashtohej".
“Sigurisht, vendimi i gjyqtarit në Paris ende dhemb sepse në fund u eliminuam me një gol diferencë të vetme", përfundoi trajneri belg, duke iu referuar penalltisë kundër Davies. /Telegrafi/