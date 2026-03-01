ESHS: Në tre muajorin e fundit të vitit 2025, janë regjistruar më shumë vdekje sesa lindje
Në tremujorin e fundit të vitit 2025, në Maqedoninë e Veriut u regjistruan më shumë vdekje sesa lindje, ashtu që dallimi është 956 persona, informon Enti Shtetëror i Statistikave.
“Në tremujorin e katërt të vitit 2025, u regjistruan 3 842 lindje dhe 4 798 vdekje”, raportoi ESHS, ashtu që numri i lindjeve shënoi ulje për 2.5 përqind, ndërsa vdekjet për 8.2 %, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.
Enti raportoi që në këtë periudhë ka pasur 2 310 martesa e 469 shkurorëzime, ashtu që numri i martesave është ulur për 4.8 %, ndërsa i shkurorëzimeve për 10.3 %.
