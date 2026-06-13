Snopçe: Premtimet për mbylljen e kazinove nuk mund të zëvendësohen me zgjidhje gjysmake
Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, Halil Snopçe, ka reaguar për çështjen e objekteve të bixhozit që pritet të rregullohen sipas ligjit.
Ai u shpreh se çdo ditë që vonohen masat reale kundër bixhozit, pasojat i paguajnë qytetarët, familjet dhe e ardhmja e vendit.
"Premtimet për mbylljen e kazinove nuk mund të zëvendësohen me zgjidhje gjysmake që e mbajnë të paprekur problemin. Çdo ditë, qindra qytetarë, prindër dhe familje humbasin jo vetëm paratë e tyre, por edhe dinjitetin, shëndetin dhe familjet e tyre. Bixhozi nuk është argëtim i thjeshtë. Është varësi, është shkatërrim, është sëmundje. Ne kemi përgjegjësi si përfaqësues të qytetarëve, qeveria dhe institucionet publike. Kur një industri shkakton dëm të dokumentuar social, ekonomik dhe shëndetësor, detyra është e qartë: të themi JO pa hezitim. Nuk mjafton të rregullojmë. Nuk mjafton të kufizojmë. Duhet të mbrojmë qytetarët tanë", tha Snopçe.
Sipas tij, edhe pse VLEN premtoi mbylljen e kazinove, propozimligji i ri për ndryshim dhe plotësim të ligjit për lojërat e fatit ruan praktikisht status quo-në.