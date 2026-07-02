Erling Haaland ka ritual unik të Kupës së Botës: Tifozët dallojnë një model interesant
Sulmuesi i Norvegjisë, Erling Haaland, ka shënuar tashmë pesë gola në Kupën e Botës 2026, duke e ndihmuar ekipin skandinav të arrijë në fazën e 1/8-tës, ku do të përballet me Brazilin.
Gjatë gjithë turneut, sulmuesi i Manchester Cityt është shfaqur në fushë me flokët e tij të gjata, karakteristikë, të lidhura prapa me anë të lidhëseve dalluese.
Ato prodhohen nga KKNEKKI, një markë e themeluar në Korenë e Jugut në vitin 1987 dhe tani në pronësi të kompanisë norvegjeze Bon Dep.
Sulmuesi madje ka edhe një lidhëse flokësh të veçantë të rezervuar posaçërisht për ngrohjen e tij para ndeshjes.
Haaland humbi vetëm një ndeshje gjatë fazës së grupeve - kundër Francës në ndeshjen e tretë të Norvegjisë. Në çdo paraqitje tjetër, ai ka përdorur koleksionin e plotë të lidhëseve të flokëve me ngjyra të kombinuara për modelin e tij ikonik të flokëve.
Është një detaj i vogël që shumë mbështetës mund ta kenë anashkaluar, por është bërë një nga ritualet personale të Haaland gjatë gjithë Kupës së Botës 2026.
Megjithatë, tani do ta dini saktësisht pse aksesori i tij i flokëve ndryshon nga ndeshja në ndeshje. /Telegrafi/