Erling Haaland hynë në histori të Kupës së Botës pas dygolëshit ndaj Senegalit
Erling Haaland po vazhdon të shkruajë histori në Kupën e Botës 2026, pasi sulmuesi i Norvegjisë realizoi dy gola në fitoren 3-2 ndaj Senegalit dhe hyri në një grup shumë të veçantë të legjendave të futbollit.
Ylli i Manchester Cityt është bërë vetëm lojtari i gjashtë në historinë e Kupës së Botës që shënon nga dy gola në secilën prej dy paraqitjeve të para në turne.
Haaland kishte realizuar dy herë edhe në ndeshjen hapëse të Norvegjisë, ndërsa e përsëriti suksesin kundër Senegalit, duke e çuar numrin e golave të tij në katër pas vetëm dy ndeshjeve.
Me këtë arritje, ai i bashkohet një liste elitare ku bëjnë pjesë emra legjendarë si Just Fontaine, Sandor Kocsis dhe Harry Kane.
Forma e jashtëzakonshme e 25-vjeçarit ka ndihmuar Norvegjinë të sigurojë kualifikimin në fazën e 1/16-ës së finales me një ndeshje ende pa u zhvilluar në grup.
Përveç rekordit në Kupën e Botës, Haaland vazhdon të shkëlqejë edhe me fanellën e kombëtares norvegjeze. Dy golat ndaj Senegalit e çuan në 59 gola në 52 paraqitjet e tij të para ndërkombëtare.
Një ritëm i tillë realizimi nuk është parë që nga legjenda gjermane Gerd Muller, i cili kishte shënuar 62 gola në të njëjtën fazë të karrierës së tij me Gjermaninë në vitin 1974.
Aktualisht, Haaland kryeson garën për “Këpucën e Artë” në Kupën e Botës 2026 dhe po konfirmon edhe një herë statusin e tij si një prej sulmuesve më të frikshëm në futbollin botëror./Telegrafi/