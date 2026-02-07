Këngëtarja me famë botërore Era Istrefi ka treguar edhe një herë se, përtej suksesit dhe karrierës ndërkombëtare, familja mbetet prioriteti i saj kryesor.

Ylli i muzikës ka vendosur që fitimet nga puna e saj t’i kthejë në një dhuratë të veçantë për personin më të shtrenjtë në jetën e saj – nënën. Era i ka blerë asaj një veturë luksoze Range Rover, duke e surprizuar në mënyrë emocionuese.

Momentin e veçantë, këngëtarja e ka ndarë edhe në rrjetet sociale, ku mbi pamjet e veturës së re, të dekoruar me fjongo dhe të parkuar pranë shtëpisë, ajo ka shkruar: “Një dhuratë për mbretëreshën, mamin stref”.

Foto: Era Istrefii/InstaStory

Krenaria dhe emocionet në sytë e nënës së Erës ishin të pamohueshme, teksa surpriza u prit me shumë gëzim.

Dhurata luksoze dëshmon jo vetëm suksesin e madh të Erës në muzikë, por edhe lidhjen e fortë dhe mirënjohjen që ajo ka ndaj familjes së saj. /Telegrafi/

