Epstein tregon sa para fiton Tony Blair: Pesë milionë këtu, dhjetë milionë atje
Dosjet e Epsteinit zbulojnë një audio-regjistrim që pretendon se Tony Blair i janë paguar shuma “të mëdha” për këshillime.
Një audio-regjistrim nga një bisedë midis të ndjerit Jeffrey Epstein dhe ish-kryeministrit izraelit, Ehud Barak, përmban pretendime se ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Tony Blair ka fituar shuma shumë të mëdha parash nga puna e tij si konsulent pas largimit nga posti qeveritar.
Regjistrimi, i publikuar nga Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara si pjesë e një trupi dokumentesh të lidhura me Epstein, tregon biseda rreth mënyrave se si politikanët e mëparshëm mund të fitojnë para pas largimit nga detyra.
Në regjistrim, Barak thotë se Blair, për shembull, mund të ketë fituar rreth 11 milionë dollarë në vit nga qeveria e Kazakistanit për këshillime dhe ndihmë në lobim për organizata joqeveritare ose organizata të OKB-së.
Epstein, duke komentuar mbi shifrat, tha se dëgjon se Blair merr “shuma gjigante – 5 milionë këtu, 10 milionë atje, 5 milionë diku tjetër”, por shprehu mosbesim për saktësinë e këtyre shumave dhe sesa prej tyre i shkonin faktikisht Blair.
Zëdhënësi i Blairit i tha Al Jazeera-s se Blair kurrë nuk ka diskutuar për fitimet me Epstein apo Barak, dhe se pagesat për punën në Kazakistan nuk i janë bërë atij personalisht, por organizatës që drejton, e cila punësonte njerëz për atë punë, duke shtuar se ajo ishte në përputhje me punët që institucione të tjera ndërkombëtare po bënin. /Telegrafi/