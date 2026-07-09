Enola Holmes 3 arriti 20.7 milionë shikime në vetëm pesë ditë
Filmi "Enola Holmes", me protagoniste Millie Bobby Brown, u rikthye me një pjesë të tretë më 1 korrik dhe regjistroi 20.7 milionë shikime në pesë ditët e para të publikimit të tij.
Me këtë rezultat, "Enola Holmes 3" u bë titulli më i shikuar në Netflix gjatë javës nga 29 qershori deri më 5 korrik.
Megjithatë, pjesa e tretë pati një fillim më të ngadaltë se filmi i mëparshëm i serisë. "Enola Holmes 2", i cili u publikua në vitin 2022 dhe arriti 64.1 milionë orë shikimi në tre ditët e para pas publikimit të tij, gjatë periudhës kur Netflix mati audiencën e tij sipas orëve totale të shikuara.
Kur ky rezultat pjesëtohet me kohëzgjatjen e filmit prej 131 minutash, ai korrespondon me afërsisht 29.3 milionë shikime, që është më shumë se 20.7 milionë shikime të arritura nga filmi i tretë në pesë ditët e para të tij.
Millie Bobby Brown luajti për herë të parë rolin e Enola-s në vitin 2020, kur personazhi i saj hetoi zhdukjen misterioze të nënës së saj. Pjesa e tretë sjell një aventurë të re, dhe historia ndjek Enola-n në Maltë, ku ajo përballet me një rast kompleks dhe sfida personale, përfshirë një martesë të mundshme me Lord Tewkesbury.
Filmi është bazuar në serinë e librave të autores Nancy Springer, dhe këtë herë regjia është e nënshkruar nga Philip Barantini. Krahas Brown, në film luajnë edhe Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Himesh Patel dhe Sharon Duncan-Brewster.
Përveç “Enola Holmes 3”, ndër filmat më të shikuar në Netflix në të njëjtën periudhë ishin “Voicemails for Isabelle”, “Little Brother”, “Retribution”, “Swapped”, “KPop Demon Hunters”, “Maternal Instinct”, “Paradise City”, “Spider-Man: Homecoming” dhe “The Boss Baby”.