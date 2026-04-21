“Ëndërr të luash kundër tij”, Adri Mehmeti rrëfen emocionet, flet për debutimin, golin dhe përballjen kundër Lionel Messit
Një talent i madh shqiptar ka fituar vëmendjen e të gjithëve këta muajt e fundit, ku vetëm si 16-vjeçar debutoi në kampionatin amerikan MLS, në fanellën e New York Red Bull.
Bëhet fjalë për mesfushorin Adri Mehmeti, i cili u bë edhe më viral kur gjeti rrjetën ndaj Inter Miamit, skuadër tek e cila në formacionin bazë ishte më i miri i të gjitha kohërave, Lionel Messi, pranë legjendës së Barcelonës Luis Suarez.
Mehmeti, tashmë 17-vjeçar në një intervistë ekskluzive për Telegrafin ka rrëfyer për herë të parë emocionet e debutimit. Ai thotë se gjithnjë ka pasur ta ndihmojë klubin e fëmijërisë, pra ku ka luajtur që prej akademisë.
Adri Mehmeti dhe Lionel Messi
“Debutimi ishte diçka që e kam ëndërruar që fëmijë, që kur isha në akademinë e New York Red Bull dhe ëndrra mu bë realitet falë Zotit dhe punës që bëra çdo ditë në fushë”.
“Vërtetë ka qenë një emocion i madh, por e kam pritur këtë moment. Ishte arritje e madhe për mua dhe familjen time”.
Fillimisht, Mehmeti dhuroi dy asistime në kampionatin amerikan, por golin e realizoi në përballjen më të mirë, pra ndaj Inter Miamit – aty ku ishte edhe Messi i pranishëm.
“Golin nuk e prisja, por edhe ndeshja me Inter Miamin ishte e njëjtë si në secilën ndeshje për Red Bull, pra jap maksimumin për ta ndihmuar ekipin ndërsa të shënoj gol është edhe më mirë. I jap të gjitha për ekipin që jam rritur”.
I pyetur për Lionel Messin, Mehmeti deklaroi se një ëndërr iu bë realitet, megjithatë e pranoi se nuk arriti të bisedonte i vetëm me argjentinasin.
“Të luash kundër Lionel Messit është diçka e veçantë, ëndërr e secilit futbollist. A munde të bisedosh me të para ose gjatë ndeshjes? Jo, nuk kisha asnjë moment vetëm me të përpos në fushë kur tentonte të më markonte ose gjatë periudhës kur më bënte presion për top, por të gjitha kuptohet në kuadër të lojës”.
Në fund, ai shtoi se synon të vazhdojë me këtë ritëm, kurse për një të ardhme në futbollin evropian nënvizoi se do t’ia lërë kohës.
“Dua që të vazhdoj ta shijoj lojën, të ndihmoj ekipin e Red Bull, të përmirësohet gjatë secilës stërvitje ndërsa për të ardhmen do t’ia lëmë kohës”, përfundoi talenti për Telegrafin.
Këtë edicion në të gjitha garat, ai ka zhvilluar nëntë paraqitje për të kontribuar me një gol e dy asistime në proces./Telegrafi/