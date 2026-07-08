Emmanuel Macron u përpoq t’i puthte dorën Zonjës së Parë të Turqisë, reagimi i saj shkaktoi bujë në rrjetet sociale
Një moment i pazakontë diplomatik midis Presidentit Francez Emmanuel Macron dhe Zonjës së Parë Turke Emina Erdogan u bë një nga temat më të komentuara në rrjetet sociale, pasi u shfaq një video e takimit të tyre.
Një video virale tregon Macronin duke iu afruar Presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan dhe gruas së tij Emine Erdogan gjatë një përshëndetjeje zyrtare.
Në një moment, presidenti francez përkulet nga zonja e parë, gjë që shumë përdorues të mediave sociale e interpretuan si një përpjekje për t’i puthur dorën. Megjithatë, Emine Erdogan e tërheq shpejt dorën, pas së cilës përshëndetja vazhdon pa shqetësime të mëtejshme.
@istiklalgazetesicom Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşiyle birlikte resepsiyon ve akşam yemeğine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geldi. Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı.
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Videoja shpejt mblodhi miliona shikime dhe interneti u mbush me komente dhe interpretime të ndryshme të këtij takimi. Ndërsa disa e konsiderojnë atë një moment diplomatik të ngathët, të tjerë theksojnë se nuk është e mundur të konkludohet me siguri se cili ishte qëllimi i Macron vetëm bazuar në videon e shkurtër.
Vëmendje e veçantë iu kushtua reagimit të qetë të Emina Erdogan, e cila, sipas shumë komentuesve, me edukatë, por me vendosmëri, shmangu një gjest që nuk është i zakonshëm në raste të tilla.
Në takimet diplomatike, protokolli dhe ndryshimet kulturore shpesh luajnë një rol të rëndësishëm, kështu që momente të tilla shpesh interpretohen ndryshe në publik.