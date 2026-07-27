Emma Roberts thyen traditën, befason me fustan të zi në dasmë
Aktorja Emma Roberts ka zbuluar arsyen pse vendosi të veshë një fustan të zi në festën pas dasmës së saj me aktorin Cody John, duke thënë se donte të thyente traditën dhe të sillte diçka ndryshe.
Për ceremoninë martesore, Roberts veshi një fustan elegant në ngjyrë të bardhë-krem, të punuar me mëndafsh, ndërsa për festën e mbrëmjes u shfaq me një kombinim të zi, të përbërë nga një korse pa rripa prej dantelle Chantilly dhe një fund deri poshtë gjurit.
“Në festën pas dasmës më pëlqeu ideja e një fustani të zi. Na pëlqen të bëjmë diçka paksa të papritur”, tha ajo në një intervistë për Vogue.
Foto: Backgrid
Pamja e saj ishte frymëzuar nga një koleksion i stilistes Monique Lhuillier i vitit 2004, por me disa ndryshime për ta bërë më të përshtatshme për të kërcyer gjatë festës.
Roberts tha se e pëlqeu këtë veshje sepse kishte një stil të përjetshëm, që mund të dukej njësoj elegant edhe pas shumë vitesh.
Foto: Getty Images
Emma Roberts dhe Cody John u martuan të shtunën në pronën e familjes së dhëndrit në Sun Valley, Idaho.
Në ceremoni, aktoren e shoqëroi drejt altarit djali i saj pesëvjeçar, Rhodes, teksa mes të ftuarve ishte edhe tezja e saj e famshme, Julia Roberts.
Foto: Getty Images
Çifti konfirmoi lidhjen e tyre në vitin 2022 dhe u fejuan në korrik të vitit 2024. /Telegrafi/