Eliminimi tronditës nga Kupa e Botës, tifozët gjerman tregojnë kë duan si pasues të Nagelsmann
Pas eliminimit befasues të Gjermanisë nga Paraguai në fazën e 1/16-ës së finales së Kupës së Botës 2026, emri i Jurgen Klopp po përmendet gjithnjë e më shumë si kandidati kryesor për të marrë drejtimin e “Mannschaft”-it.
Kombëtarja gjermane regjistroi një nga dështimet më të mëdha të këtij Botërori.
Ekipi i drejtuar nga Julian Nagelsmann u ndal nga Paraguai, një kundërshtar që në letër konsiderohej dukshëm më i dobët, por që tregoi karakter, organizim dhe qetësi për të siguruar kualifikimin pas ekzekutimit të penalltive.
Ndeshja u mbyll 1-1 pas kohës së rregullt, por gjermanët nuk arritën të shmangnin një tjetër largim të hershëm nga një turne madhor.
Ky eliminim ka tronditur futbollin gjerman, pasi pritshmëritë ishin që skuadra të konfirmonte rikthimin mes elitës botërore.
Në fazën e grupeve, Gjermania kishte fituar ndaj Curaçaos dhe Bregut të Fildishtë, por humbja ndaj Ekuadorit kishte ngritur pikëpyetje të para.
Disfata ndaj Paraguait ka shtuar dyshimet mbi projektin e Nagelsmannit dhe ka lënë pas më shumë pyetje sesa përgjigje.
Nagelsmanni nën presion të madh
Pozita e Julian Nagelsmannit është vënë seriozisht në diskutim. Trajneri nuk ka arritur ta rikthejë Gjermaninë në nivelin konkurrues që e ka karakterizuar historikisht dhe skuadra tregoi mungesë qartësie, vendosmërie dhe personaliteti në një nga ndeshjet më të rëndësishme të turneut.
Edhe pse Gjermania kontrolloi pjesë të lojës, ajo nuk arriti të shfrytëzonte epërsinë dhe të thyejë rezistencën e paraguajanëve, të cilët luajtën me disiplinë dhe besim deri në fund.
Klopp, emri që po fiton terren
Pas eliminimit, emri i Kloppit është bërë një nga temat më të diskutuara në mediat dhe rrjetet sociale gjermane.
Një pjesë e madhe e tifozëve besojnë se ai është kandidati ideal për të udhëhequr kombëtaren, falë përvojës, karizmës dhe aftësisë së tij për të ndërtuar skuadra konkurruese.
Aktualisht, 59-vjeçari mban një rol drejtues në grupin RedBull, duke qëndruar larg stolit, por një ofertë për të drejtuar kombëtaren e vendit të tij mund të ndryshojë planet e tij.
Drejtimi i Gjermanisë është konsideruar prej kohësh si një nga sfidat më të mëdha që mund të plotësojë karrierën e tij.
Për federatën gjermane, emërimi i Kloppit do të ishte më shumë sesa një ndryshim trajneri. Do të ishte një sinjal i qartë për nisjen e një kapitulli të ri dhe një përpjekje për të rikthyer entuziazmin dhe identitetin e humbur të një prej kombëtareve më të suksesshme në historinë e futbollit.
Pas një tjetër zhgënjimi në Kupën e Botës, e ardhmja e Nagelsmannit mbetet e pasigurt.
Ndërkohë, emri i Jurgen Klopp po qarkullon gjithnjë e më fuqishëm në Gjermani, ndërsa federata pritet të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen e “Mannschaft”-it. /Telegrafi/