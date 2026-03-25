Eksperti sllovak thotë se ka studiuar Kosovën, tregon pikat e forta dhe parashikon ndeshjen: Një ekip ballkanik i talentuar, me mentalitet gjerman
Eksperti sllovak i futbollit, Ladislav Borbely ka thënë ekipi kombëtar i tyre përballet me ditë shumë të vështira. Ndeshja e fazës play-off Sllovaki-Kosovë dhe një duel i mundshëm me Turqinë ose Rumaninë do të vendosin nëse ata do të kalojnë në Kupën e Botës.
Sipas ekspertit me përvojë, në një intervistë të gjatë për mediumin Sportweb, favoriti është i vështirë për t'u lexuar. Ai thekson forcën e Kosovës, stilin pragmatik dhe cilësinë në rritje, por në të njëjtën kohë beson se ekipi i trajnerit Francesco Calzona do të arrijë hapin e parë vendimtar.
Kur luhen ndeshje të rëndësishme, ne kemi tendencë të flasim për duelet e vitit, dekadës etj. Çfarë krahasimi do të ketë java që vjen?
Kjo është të paktën java më e rëndësishme në të paktën 15 vitet e fundit, dhe ndoshta edhe pak më shumë. Dy ndeshje që mund të na çojnë drejt Kupës së Botës, gjë që padyshim do të ishte një arritje e madhe.
Do ta vlerësojmë të gjithë ciklin kualifikues bazuar në to. Gjithashtu do t’i kalojmë në ciklin tjetër. Por ju lutem, është thjesht sport, nëse nuk funksionon, le të mos e dënojmë të gjithë futbollin sllovak.
Ne nuk jemi një superfuqi, çfarë do të jepnin vendet e tjera për pozicionin tonë? Ky është shansi i fundit për këtë brez në Kupën e Botës, përcjell Telegrafi.
Kosova është më e fortë nga sa tregon renditja e FIFA-s
A je i shqetësuar?
Kjo është një fjalë e fortë, më shumë një respekt që i përket një pikëpamjeje pragmatike të futbollit. E vërteta është se të dyja ekipet janë të ekuilibruara për sa i përket vlerës, dy ose tre milionë euro nuk ka rëndësi.
Sigurisht, aktualisht jemi më lart në renditjen e FIFA-s, por kjo nuk është domethënëse, sepse ndërsa ruajmë një standard të caktuar performance dhe jemi në vendin e 44-të, Kosova është në një ngritje të konsiderueshme.
Vendi i tyre i 78-të është larg të qenit një përfaqësim i saktë i forcës së tyre aktuale futbollistike. Është shumë më i lartë, ngjashëm me tonën.
The se do ta studioje me kujdes ekipin e Kosovës para ndeshjes. Çfarë zbulove?
Se është një ekip ballkanik i talentuar, por me elementë të mentalitetit gjerman. Falë trajnerit Franco Foda, ata arritën të korrigjonin elementët e tyre natyrorë në mënyrë që të përballeshin me evropianët.
Ata nuk reagojnë aq shumë në një mënyrë të paramenduar, por shumë më racionalisht. Ata i zgjidhin situatat e ndryshme në mënyrë pragmatike. Ata preferojnë stabilitetin në lojë para kreativitetit, se ku po shkon topi është shumë më e rëndësishme për ta sesa vetë posedimi i tij.
Foda është një tip shumë pragmatik. Megjithatë, ne e dimë tashmë se kur një përballje me Kosovën do të jetë e favorshme për ne dhe kur do të jetë e pafavorshme, transmeton Telegrafi.
Natyra ballkanike, një dëshirë e madhe për të arritur diçka të paprecedentë... Por kjo tingëllon si një kundërshtar shumë i vështirë...
Padyshim që nuk është e lehtë, pasi ata kaluan kualifikimet dhe arritën në play-off. Për më tepër, Kosova është jashtëzakonisht e motivuar.
Nga rruga, Kosova është një shoqëri shumë e larmishme, përveç shqiptarëve dominues, ka edhe serbë, malazezë, turq, romë dhe një popullsi të vogël gorane prej 10,000 banorësh. Fetë takohen atje. Për më tepër, nuk ka kaluar shumë kohë që kur kosovarët fituan shtetësinë e tyre dhe ne e dimë se si lindi ajo.
Sot ata ndiejnë një shans, do të bëjnë gjithçka për të udhëtuar në Amerikë. Ata do të kenë shumë në lojë në këtë drejtim.
Kalimi në Kupën e Botës? Është në duart tona.
Nëse do të avanconin përmes nesh, atëherë së pari do të kishin një duel në shtëpi kundër turqve. Le të shpresojmë që kjo të mos ndodhë, që një skifter të fluturojë mbi Tehelné Pole në Bratislavë, jo një shqiponjë me dy krena.
Kush është në të vërtetë favoriti?
Është e vështirë të komentosh për këtë, por një gjë është e sigurt, pozicioni i favoritit nuk na përshtatet shumë, përkundrazi na lidh këmbët dhe nuk kemi pse të shkojmë larg për shembuj.
Ne kemi një organizim dhe koncept cilësor të lojës, ata kanë individë të fortë. Një bllok të fortë në mesfushë dhe një kalim të shpejtë në një sulm vertikal. Dhe sigurisht – finalizues shumë cilësorë.
Pra, dy modele loje do të takohen dhe njëri përfundimisht do të mbizotërojë mbi tjetrin. Por nuk e dimë se cili do të jetë cili. Le të respektojmë natyrën stokastike të lojës. Kështu që do të ofroj një përgjigje të ndryshme për pyetjen tuaj.
Cilën?
Le të themi se kosovarët janë favoritë - le t'ua lëmë këtë rol atyre (buzëqesh). Thjesht pragmatikisht - le të përpiqemi të krijojmë kushtet më të mira të mundshme për suksesin e mundshëm në këtë moment. Në mënyrë që të kemi atmosferën më të mirë të mundshme para ndeshjes këtu, përcjell Telegrafi.
Ndoshta mund të biem dakord që nëse sllovakët mund të fitojnë dy ndeshjet e ardhshme, do të jetë një sukses i madh...
Patjetër, sepse do të kualifikohemi për Kupën e Botës, gjë që deri më tani kemi arritur ta bëjmë vetëm një herë. Nuk kemi nevojë ta diskutojmë këtë.
Po sikur të mos funksionojë të enjten? A do të jetë një dështim?
E përsëris, nuk do të doja të flisja për gjëra të tilla tani, pse ta prishim atmosferën para ndeshjes? Ne jemi sllovakë, mbështesim futbollin sllovak, besojmë te skuadra jonë kombëtare, e cila ka dëshmuar shumë herë në të kaluarën se mund të përballojë detyra të vështira. Edhe kundër skuadrave më të forta.
Pra, nëse ju pyesim nëse Francesco Calzona do ta ketë thikën në qafë kundër Kosovës, a nuk do të na përgjigjeni?
Jo. Nuk është temë. Le të mos e mbushim hapësirën me mendime negative. Le të krijojmë një mjedis pozitiv në vend të kësaj.
Këshilla juaj?
Do të fitojmë 2-1, por do të jetë një ndeshje nervoze. Deri në fund.
