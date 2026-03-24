Panenka paralajmëron sllovakët për Kosovën: Mos i nënvlerësoni, janë gjaknxehtë dhe shumë luftarakë
Sllovakët do të takohen me kombëtaren e Kosovës këtë javë në ‘play-off’ për Kupën e Botës 2026. I famshmi Antonin Panenka i vlerësoi futbollistët sllovakë para kësaj ndeshjeje, por edhe bëri një shenjë paralajmëruese.
Kombëtarja e Sllovakisë do të përballet me Kosovën në ndeshjen eliminatore për Kupën e Botës 2026, të enjten, më 26 mars. Të gjithë në Sllovaki tashmë po numërojnë ditët mbrapsht, dhe kështu është edhe futbollisti legjendar çek Antonín Panenka, i cili foli për shanset e vendasve në këtë ndeshje.
Kampioni evropian me ish-Çekosllovakinë e vitit 1976 tërhoqi vëmendjen për cilësinë e anashkaluar të kosovarëve dhe zbuloi pse loja si vendas mund të jetë një shpatë me dy tehe për ekipin sllovakë.
Panenka: Mos e nënvlerësoni Kosovën
Kosova do të jetë pa kapitenin Amir Rrahmani (SSC Napoli) dhe mesfushorët kryesorë Leon Avdullahu (Hoffenheim) dhe Muharrem Jashari (LNZ Cherkasy) kundër Sllovakisë.
Megjithatë, Panenka theksoi cilësitë e tyre dhe paralajmëroi se nuk duhen nënvlerësuar, pasi skuadra e Kosovës përfshin 11 lojtarë që luajnë në ligat elitare si ajo italiane ose gjermane.
"Shumë njerëz e nënvlerësojnë Kosovën, por këto ekipe ballkanike kanë futbollistë me të vërtetë të cilësisë së lartë. Shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këtë. Mos i nënvlerësoni. Ata janë gjaknxehtë dhe shumë luftarakë. Shumë prej tyre luajnë në ligat kryesore evropiane, gjë që flet vetë. Nuk do të jetë aspak një kundërshtar i lehtë", ka thënë fillimisht Panenka, autori i goditjes ikonike të penalltisë nga finalja e Kampionatit Evropian të vitit 1976 për Sport24.
Antonin Panenka
Megjithatë, Panenka theksoi gjithashtu forcën e ekipit sllovak: "Ka gjithashtu shumë futbollistë të shkëlqyer në ekipin sllovak, dhe shumica e tyre kanë lënë gjurmë edhe jashtë vendit. Guxoj të them se keni një ekip më të orientuar drejt futbollit krahasuar me ekipin tonë çek".
Sllovakët do ta mirëpresin Kosovën në stadiumin ‘Tehelné polí’ të Bratislavës me të gjitha biletat e shitura. Megjithatë, Panenka paralajmëroi se presioni i ambientit vendas mund të jetë një shpatë me dy tehe.
"Në ndeshjen kundër Kosovës, do të jetë e rëndësishme që lojtarët të tregojnë shpirt luftarak dhe përkushtim, sepse kundërshtari patjetër do t'i ketë këto aspekte. Avantazhi juaj i madh është se po luani në tokën tuaj vendase para tifozëve tuaj. Lojtarët duhet të tregojnë në fushë se e ndiejnë mbështetjen e vendasve, gjë që ndonjëherë krijon presion dhe shpesh është shumë e vështirë. Sigurisht, do t'i mbaj gishtat e kryqëzuar për sllovakët", përfundoi legjenda çeke. /Telegrafi/