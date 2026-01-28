Ekskluzive: Vjosa Osmani flet për Bordin e Paqes dhe rëndësinë që ka për Kosovën
Në një intervistë ekskluzive për “Përballje Podcast” në Telegrafi.com, Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tregon çfarë do të thotë për Kosovën përfshirja në Bordin e Paqes dhe nëse kjo përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt ndërkombëtarizimit dhe forcimit të pozitës së vendit në skenën globale.
Në këtë podcast, Osmani flet për takimin e saj me Presidentin Donald Trump, raportet strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe mundësitë për një diplomaci të re, përfshirë edhe angazhimin me shtetet që ende nuk e kanë njohur Kosovën.
Ajo shpjegon gjithashtu rolin dhe përgjegjësitë e Kosovës në kuadër të këtij bordi, si dhe procesin e miratimit që pritet të zhvillohet në Kuvendin e Kosovës.
Podcasti i plotë, së shpejti në Telegrafi.com
Top Lajme
Jobs
Deals