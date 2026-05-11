LDK në Podujevë nominon Agim Veliun kandidat për deputet, reagon Abdixhiku
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka reaguar pas vendimit të degës së LDK-së në Podujevë e cila ka propozuar Agim Veliun si kandidat për deputet për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit 2026.
Abdixhiku ka thënë se nominimi i Veliut është dëgjim i vullnetit të anëtarësisë dhe një hap i mbarë në ndërtimin e bashkimit të madh për të cilin jemi angazhuar të gjithë.
“LDK-ja gjithmonë ka ditur të bëhet më e fortë atëherë kur ka ditur të bëhet bashkë. Dhe ky është mesazhi më i mirë që mund t’u japim sot qytetarëve tanë; se mbi çdo dallim, mbi çdo pakënaqësi e mbi çdo periudhë të kaluar, qëndron shtëpia jonë e përbashkët politike, Lidhja Demokratike; dhe përgjegjësia jonë ndaj Republikës”- ka shkruar Abdixhiku.
Ai ka falendëruar degën e Podujevës për “unitetin, pjekurinë dhe përgjegjësinë e treguar në këtë moment të madh bashkimi për Lidhjen Demokratike të Kosovës”.
Përveç Veliut, dega e LDK-së në Podujevë ka propozuar edhe Ekrem Hysenin, Arjeta Salihu Abazin, Alisa Jetullahun dhe Zaim Thaçin.
Në zgjedhjet e kaluara me 28.12.2025, ish-ministri dhe ish-deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Agim Veliu, u la jashtë listës së kandidatëve për deputetë.
Ai kishte reaguar duke e quajtur një veprim të padrejtë dhe të motivuar nga interesa të ngushta brenda partisë.