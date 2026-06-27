Ekipe shtesë kërkim-shpëtimi mbërrijnë në Venezuelë
Më shumë se 1,600 ekipe kërkim shpëtimi nga pjesë të ndryshme të botës kanë mbërritur në Venezuelë për të mbështetur përpjekjet e gjetjes në kohë të të mbijetuarve nën rrënoja nga tërmeti.
Oliver Blanco, zëvendësministri i Venezuelës për Evropën dhe Amerikën e tha se ekipet mbërritën me 17 fluturime.
“Priten të mbërrijnë 25 fluturime të tjera në 24 orët e ardhshme. Ne e vlerësojmë mbështetjen dhe solidaritetin e bashkësisë ndërkombëtare gjatë këtyre kohërave të pasigurta për venezuelianët”, shtoi Blanco.
Ekipe nga vende si Meksika, Shtetet e Bashkuara, El Salvadori, Zvicra, Kolumbia, Spanja, Ekuadori, Kili, Republika Dominikane dhe Panamaja janë bashkuar në kërkim.
Ndryshe, një foshnjë e porsalindur është shpëtuar nga rrënojat e një ndërtese të shembur, 32 orë pasi dy tërmete shkatërruan Venezuelën.
Videoja që po qarkullon në rrjetet sociale tregon pamjet nga momenti kur ekipet e shpëtimit punojnë papushim për të gjetur dhe nxjerrë nga rrënojat të mbijetuarit dhe viktimat. /Telegrafi/