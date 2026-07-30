Pesë persona kanë vdekur dhe dëme të shumta materiale kanë lënë pas erërat e forta, që arritën deri në 124 km/h dhe përfshinë pjesë të Brazilit.

Dy nga viktimat u regjistruan në lagjen Santa Teresa të Rio de Janeiros, kur u shtypën nga një mur që u shemb për shkak të erërave.



Një kamerë sigurie regjistroi momentin e tragjedisë.



Dy persona të tjerë vdiqën pasi u zunë nga pemët, njëri teksa ishte në këmbë dhe tjetri në një veturë, ndërsa viktima e pestë ishte një peshkatar, varka e të cilit u përmbys nga erërat e forta.

Video të tjera kanë treguar materiale që shkulen nga çatitë e ndërtesave dhe bien në rrugë, si dhe skela që rrëzohen nga erërat.

Pamje paniku u regjistruan gjithashtu në plazhe të mbushura me njerëz, të cilët mezi qëndronin në këmbë për shkak të erërave të fuqishme.

Meteorologët shpjeguan se këto fenomene lidhen me përparimin e një fronti të ftohtë në Brazilin qendror dhe jugor.

Kur sistemi u përball me një masë ajri të ngrohtë dhe të lagësht, u krijuan kushte për shfaqjen e stuhive, ndryshimeve të papritura të temperaturës dhe shpërthimeve të forta të erës. /Telegrafi/

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