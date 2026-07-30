Pamje, erërat e forta godasin Brazilin - pesë të vdekur dhe dëme të shumta materiale
Pesë persona kanë vdekur dhe dëme të shumta materiale kanë lënë pas erërat e forta, që arritën deri në 124 km/h dhe përfshinë pjesë të Brazilit.
Dy nga viktimat u regjistruan në lagjen Santa Teresa të Rio de Janeiros, kur u shtypën nga një mur që u shemb për shkak të erërave.
Një kamerë sigurie regjistroi momentin e tragjedisë.
Dy persona të tjerë vdiqën pasi u zunë nga pemët, njëri teksa ishte në këmbë dhe tjetri në një veturë, ndërsa viktima e pestë ishte një peshkatar, varka e të cilit u përmbys nga erërat e forta.
Video të tjera kanë treguar materiale që shkulen nga çatitë e ndërtesave dhe bien në rrugë, si dhe skela që rrëzohen nga erërat.
Pamje paniku u regjistruan gjithashtu në plazhe të mbushura me njerëz, të cilët mezi qëndronin në këmbë për shkak të erërave të fuqishme.
Meteorologët shpjeguan se këto fenomene lidhen me përparimin e një fronti të ftohtë në Brazilin qendror dhe jugor.
Kur sistemi u përball me një masë ajri të ngrohtë dhe të lagësht, u krijuan kushte për shfaqjen e stuhive, ndryshimeve të papritura të temperaturës dhe shpërthimeve të forta të erës. /Telegrafi/