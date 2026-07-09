Egli Tako publikon pamje nga prapaskenat e këngës së re "Gabime"
Këngëtarja shqiptare, Egli Tako, ka rritur pritshmëritë e fansave për projektin e saj më të ri muzikor.
Përmes një videoje të publikuar në Instagram, artistja ka ndarë disa pamje nga prapaskenat e videoklipit të këngës së re, e cila mban titullin “Gabime”.
Nga pamjet e publikuara, videoklipi duket se është realizuar në një nga bregdetet shqiptare, duke sjellë skena verore dhe atmosferë relaksuese.
Foto: Instagram
Egli ka bërë të ditur se kënga do të publikohet të premten në orën 18:00, ndërsa në përshkrimin e videos ka shkruar: “Gabime nesër ora 18:00. Pak prapaskena sa të shkojë ora".
Fansat kanë reaguar menjëherë në komentet e postimit, duke shprehur entuziazmin për projektin e ri, i cili pritet të shënojë rikthimin e artistes me një tjetër këngë për sezonin veror.
Foto: Instagram
Ajo pas daljes nga Big Brother ka qenë më e angazhuar në projekte të reja, duke qenë më aktive në muzikë.
Krahas kësaj, ka qenë e angazhuar edhe në televizion me një program që i përket fushës së saj. /Telegrafi/