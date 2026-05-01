Ardhja e Bernardo Silvës do ta riformësonte ndjeshëm strukturën ofanzive të Juventusit, sidomos nëse Luciano Spalletti i qëndron besnik skemës së preferuar 4-2-3-1.

Organizatori portugez do të vendosej menjëherë në rolin e numrit 10, duke u shndërruar në qendrën kreative të ekipit dhe duke e ulur nevojën për një “mezzala” më të orientuar drejt sulmit.

Në këtë konfigurim, Juventusi do të mbështetej te një dyshe e balancuar pas tij, sipas Gazzetta dello Sport.

Manuel Locatelli duket si zgjedhja më natyrale për rolin e mesfushorit më të thellë, ndërsa Khephren Thuram do të duhej ta përshtaste lojën e tij për të ofruar më shumë disiplinë pozicionale.

Spalletti telefonon yllin e Cityt, e do me çdo kusht te Juventusi

Në krahë, njëra anë do të vazhdonte të ndërtohej rreth Kenan Yildiz, ndërsa krahu tjetër mund të ketë përparësi punën dhe intensitetin, duke e favorizuar potencialisht Weston McKennien ndaj Francisco Conceicao.

Lojtari më i qartë që do të hapte rrugë është Teun Koopmeiners, pasi roli i tij hibrid në mesfushë do të bëhej më pak i nevojshëm me një organizator si Silva.

Më përpara, Jonathan David mund ta shohë të reduktohet roli i tij, ndërsa lojtarë si Fabio Miretti dhe Vasilije Adzic ka gjasa të shtyhen drejt largimit për të gjetur minuta të rregullta.

Në tërësi, transferimi i Bernardo Silvës nuk do të sillte vetëm cilësi shtesë, por do të ripërcaktonte rolet në të gjithë skuadrën, duke e detyruar Juventusin të kalojë drejt një sistemi më të strukturuar dhe më teknik./Telegrafi/

