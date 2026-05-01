“Efekti Bernardo Silva”: Një transferim që ridizajnon Juventusin nga koka te këmbët
Ardhja e Bernardo Silvës do ta riformësonte ndjeshëm strukturën ofanzive të Juventusit, sidomos nëse Luciano Spalletti i qëndron besnik skemës së preferuar 4-2-3-1.
Organizatori portugez do të vendosej menjëherë në rolin e numrit 10, duke u shndërruar në qendrën kreative të ekipit dhe duke e ulur nevojën për një “mezzala” më të orientuar drejt sulmit.
Në këtë konfigurim, Juventusi do të mbështetej te një dyshe e balancuar pas tij, sipas Gazzetta dello Sport.
Manuel Locatelli duket si zgjedhja më natyrale për rolin e mesfushorit më të thellë, ndërsa Khephren Thuram do të duhej ta përshtaste lojën e tij për të ofruar më shumë disiplinë pozicionale.
Në krahë, njëra anë do të vazhdonte të ndërtohej rreth Kenan Yildiz, ndërsa krahu tjetër mund të ketë përparësi punën dhe intensitetin, duke e favorizuar potencialisht Weston McKennien ndaj Francisco Conceicao.
Lojtari më i qartë që do të hapte rrugë është Teun Koopmeiners, pasi roli i tij hibrid në mesfushë do të bëhej më pak i nevojshëm me një organizator si Silva.
Më përpara, Jonathan David mund ta shohë të reduktohet roli i tij, ndërsa lojtarë si Fabio Miretti dhe Vasilije Adzic ka gjasa të shtyhen drejt largimit për të gjetur minuta të rregullta.
Në tërësi, transferimi i Bernardo Silvës nuk do të sillte vetëm cilësi shtesë, por do të ripërcaktonte rolet në të gjithë skuadrën, duke e detyruar Juventusin të kalojë drejt një sistemi më të strukturuar dhe më teknik./Telegrafi/