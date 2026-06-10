Dy gjigantë, i njëjti fat – si u eliminuan Italia dhe Spanja mes polemikave në Kupën e Botës 2002
Kupa e Botës e vitit 2002, e organizuar nga Japonia dhe Koreja e Jugut, ishte një festë e futbollit dhe një turne historik për kontinentin aziatik. Ishte hera e parë që Botërori zhvillohej në Azi dhe po ashtu hera e parë që organizohej nga dy shtete.
Përveç triumfit të Brazilit të udhëhequr nga Ronaldo, Rivaldo dhe Ronaldinho, ky turne mbahet mend edhe si një nga më të debatueshmit në historinë e futbollit.
Shumë analistë, ish-lojtarë dhe tifozë kanë pretenduar ndër vite se Koreja e Jugut u favorizua nga gjykimi në rrugëtimin e saj drejt gjysmëfinales, me qëllim që entuziazmi i turneut të ruhej në vendin organizator.
Botërori i vitit 2002 u karakterizua edhe nga eliminimi i hershëm i disa prej favoritëve kryesorë. Kampionia në fuqi, Franca, u eliminua që në fazën e grupeve pa shënuar asnjë gol, ndërsa të njëjtin fat e pësoi edhe Argjentina.
Në anën tjetër, turneu solli surpriza të mëdha. Senegali arriti deri në çerekfinale, ndërsa Turqia zhvilloi një nga paraqitjet më të mira në historinë e saj, duke fituar medaljen e bronztë.
Në fund, Brazili triumfoi në finale ndaj Gjermanisë me rezultatin 2-0, falë dy golave të Ronaldos, duke fituar titullin e pestë kampion bote.
Megjithatë, historia më e komentuar e atij Botërori ishte arritja e Koresë së Jugut në gjysmëfinale nën drejtimin e trajnerit holandez Guus Hiddink. Suksesi i vendasve u shoqërua me polemika të shumta, sidomos pas ndeshjeve ndaj Italisë dhe Spanjës në fazën eliminatore, ku vendimet e arbitrave vazhdojnë të konsiderohen ndër më kontroverset në historinë e futbollit.
Italia – Koreja e Jugut: Ndeshja që ende dhemb
Më 18 qershor 2002, Italia u përball me Korenë e Jugut në Daejeon. Ndeshja u drejtua nga gjyqtari ekuadorian Byron Moreno, emri i të cilit mbetet i lidhur ngushtë me polemikat e asaj përballjeje.
Koreja e Jugut fitoi një penallti të diskutueshme në fillim të takimit, por Gianluigi Buffon arriti ta priste gjuajtjen. Pavarësisht kësaj, italianët kaluan në epërsi me golin e Christian Vierit.
Në minutën e 88-të, Seol Ki-hyeon barazoi rezultatin dhe e dërgoi ndeshjen në vazhdime.
Aty ndodhi episodi më i diskutueshëm. Francesco Totti u përjashtua me karton të dytë të verdhë për simulim, ndonëse pamjet televizive sugjeronin kontakt brenda zonës. Italia mbeti me një lojtar më pak në fushë.
Pak minuta më vonë, Moreno anuloi edhe një gol të Damiano Tommasit për pozitë jashtë loje, vendim që shkaktoi zemërim të madh në Itali.
Në fund, Ahn Jung-hwan shënoi golin e artë në minutën e 117-të dhe siguroi kualifikimin historik të Koresë së Jugut në çerekfinale.
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Ironikisht, Ahn ishte pjesë e klubit italian Perugia në atë kohë. Vetëm një ditë pas ndeshjes, presidenti i klubit vendosi ta largonte nga skuadra, duke deklaruar se nuk kishte ndërmend të paguante një lojtar që kishte eliminuar Italinë nga Botërori.
Njëjtë edhe ndaj Spanjës
Gjykimet Kontroverse nuk përfunduan me Italinë. Në çerekfinale, më 22 qershor 2002, Koreja e Jugut u përball me Spanjën. Takimi u drejtua nga gjyqtari egjiptian Gamal Al-Gandour dhe u shoqërua me vendime që vazhdojnë të debatohen edhe sot.
Spanjës iu anuluan dy gola. I pari u anulua për një faull të dyshimtë në sulm ndaj Ivan Helguerës, ndërsa i dyti erdhi pas një asistimi të Joaquín për Fernando Morientes.
Ndihmës-gjyqtari sinjalizoi gabimisht se topi kishte dalë jashtë vijës fundore para krosimit, megjithëse pamjet televizive tregonin qartë të kundërtën.
Gjatë gjithë ndeshjes, spanjollët protestuan për vendime të shumta të diskutueshme, veçanërisht për pozicione jashtë loje dhe ndërprerje të aksioneve sulmuese.
Koha e rregullt dhe vazhdimet përfunduan pa gola, ndërsa Koreja e Jugut fitoi 5-3 pas ekzekutimit të penalltive, duke siguruar një vend në gjysmëfinale.
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Një Botëror që la gjurmë
Kupa e Botës 2002 mbetet një nga turnetë më të veçantë në historinë e futbollit. Nga njëra anë, ajo solli surpriza të mëdha, histori frymëzuese dhe triumfin e Brazilit.
Nga ana tjetër, polemikat rreth arbitrimit në ndeshjet e Koresë së Jugut vazhdojnë të jenë temë diskutimi edhe më shumë se dy dekada më vonë.
Për shumë tifozë dhe analistë, Botërori i vitit 2002 mbetet një kujtesë se sa shumë mund të ndikojnë vendimet e arbitrave në fatin e skuadrave, duke e bërë atë një nga kampionatet më të debatuara në historinë e sportit. /Telegrafi/
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