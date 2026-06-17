Edhe këtë herë në fokus - Ivana Knoll mahnit me paraqitjen në ndeshjen Angli - Kroaci
Tifozja më e njohur kroate, Ivana Knoll, ka mbërritur në stadiumin AT&T në Dallas në ndeshjen mes Kroacisë dhe Anglisë në Kampionatin Botëror.
Ashtu si në shumë raste të tjera, ajo tërhoqi menjëherë vëmendjen e tifozëve dhe fotografëve, të cilët nxituan të fiksonin momentin e mbërritjes së saj.
Për këtë rast, Ivana kishte zgjedhur një veshje të frymëzuar nga ngjyrat e Kroacisë - një korse tërheqëse me kuadrate karakteristike kuq e bardhë, të kombinuar me pantallona të shkurtra.
Ivana Knoll
Me buzëqeshje në fytyrë, ajo përshëndeti të pranishmit, pozoi në tribunat e stadiumit dhe tregoi se ishte gati për një tjetër mbrëmje emocionuese tifozërie.
Shfaqja e saj nuk kaloi pa u vënë re.
Menjëherë pas mbërritjes në stadium, shumë tifozë dhe fotografë e rrethuan për të realizuar fotografi me të.
Ivana Knoll
Ivana pozoi me durim para kamerave, dërgoi puthje drejt objektivëve dhe formoi me duar simbolin e zemrës në shenjë mbështetjeje për ekipin e saj.
Gjatë viteve të fundit, Ivana është shndërruar në një nga figurat më të njohura në arenën ndërkombëtare.
Ivana Knoll
Fotografitë e saj nga kampionatet botërore dhe evropiane janë publikuar rregullisht nga mediat më të mëdha ndërkombëtare, dhe as paraqitja e saj në Dallas nuk bëri përjashtim. /Telegrafi/