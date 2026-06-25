“E pres dhuratën e tij”, Vinicius zbulon bastin e veçantë me Ancelottin
Vinicius Jr ka zbuluar se pret një shpërblim të veçantë nga Carlo Ancelotti pasi realizoi atë që trajneri e kishte konsideruar “të pamundur” gjatë fitores bindëse të Brazilit ndaj Skocisë.
Ylli i Real Madridit ishte protagonisti kryesor i ndeshjes, teksa Brazili siguroi vendin e parë në Grupin C dhe kalimin në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës.
Brazili triumfoi me lehtësi në Miami, por vëmendjen kryesore e mori Vinicius, i cili zbuloi një bast privat që kishte bërë me trajnerin e tij.
Sulmuesi shënoi golin e parë të takimit dhe shtoi edhe një tjetër para pushimit, por ishte mënyra se si realizoi golin e dytë, me kokë, që u bë subjekt i një shakaje pas ndeshjes.
Duke folur pas vërshëllimës së fundit, anësori brazilian tregoi se Ancelotti kishte dyshuar në aftësinë e tij për të gjetur rrjetën me kokë.
“Nuk jam i shqetësuar për statistikat, por për të bërë punën time sa më mirë dhe për të ndihmuar Brazilin”.
“Jam shumë i lumtur për golat. Sot shënova edhe me kokë, diçka që ia kisha premtuar trajnerit. Ai më tha se ishte pothuajse e pamundur dhe se, nëse do ta bëja, do të më blinte një dhuratë. Tani do të pres”, deklaroi Vinicius me buzëqeshje.
Përtej bastit miqësor me Ancelottin, paraqitja e Viniciusit e futi atë në një grup ekskluziv legjendash braziliane.
Me golin e shënuar në Miami, ai u bë lojtari i tetë në historinë e Brazilit që arrin të shënojë në çdo ndeshje të fazës së grupeve në një edicion të vetëm të Kupës së Botës, duke barazuar një arritje të realizuar më parë nga disa prej ikonave më të mëdha të futbollit.
Me Brazilin që siguroi vendin e parë në grup, skuadra e drejtuar nga Ancelotti po shfaqet si një nga pretendentët më seriozë për triumfin në Botërorin 2026./Telegrafi/