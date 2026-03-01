E papritur, Liverpooli e do yllin e Real Madridit për ta zëvendësuar Mo Salahun
Liverpooli po monitoron situatën e sulmuesit anësor të Real Madridit, Rodrygo.
Sipas raportimeve të gazetarit Ekrem Konur, klubi anglez po shqyrton mundësinë e një transferimi të brazilianit, i cili mund të shihet si zëvendësues potencial i Mohamed Salah.
E ardhmja e egjiptianit në “Anfield” mbetet e paqartë dhe largimi i tij gjatë verës së ardhshme po duket gjithnjë e më i mundshëm, çka ka shtyrë drejtuesit e Liverpoolit të nisin kërkimet për alternativa në repartin ofensiv.
Megjithatë, “The Reds” nuk janë të vetmit që po ndjekin me interes situatën e Rodrygos. Interi, Al-Hilal, Arsenali, Chelsea dhe Tottenhami po ashtu thuhet se janë duke vëzhguar zhvillimet rreth 25-vjeçarit.
Këtë sezon, Rodrygo ka zhvilluar 26 paraqitje në të gjitha garat, duke realizuar tre gola dhe duke dhënë gjashtë asistime.
Sipas të dhënave të Transfermarkt, vlera e tij në treg vlerësohet rreth 60 milionë euro, por Real Madridi thuhet se nuk konsideron oferta nën 85 milionë euro./Telegrafi/