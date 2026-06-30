E pabesueshme, por e vërtetë - Holanda nuk ka humbur asnjë ndeshje të Kupës së Botës në 90 minutat e rregullta që nga viti 2006
Ekipi kombëtar holandez i futbollit u eliminua nga Maroku në Kupën e Botës në futboll, e cila po luhet në Amerikë, Kanada dhe Meksikë, dhe ka një kuriozitet të jashtëzakonshëm që lidhet me këtë përzgjedhje.
Domethënë, tingëllon e pabesueshme që hera e fundit që Holanda humbi një ndeshje të Kupës së Botës në 90 minutat e rregullta ishte në vitin 2006.
Që atëherë, Holanda ka humbur vetëm një Kupë Bote, atë në Rusi, dhe nuk është mposhtur kurrë gjatë 90 minutave të rregullta të një ndeshjeje, megjithëse ka luajtur 23 ndeshje në Kupën e Botës që nga viti 2006.
INSANE: The Netherlands haven’t lost a World Cup match in 90 minutes since 2006
Once again, they were eliminated but not in regulation 🤯 pic.twitter.com/elhXkzQaQV
— Novig (@Novig) June 30, 2026
Në atë vit 2006, Holanda humbi ndaj Portugalisë në raundin e 16-tave me rezultatin 1-0 pas 90 minutash lojë, dhe pas kësaj, pasoi një seri e jashtëzakonshme që do të vazhdojë edhe pas këtij kampionati.
Në vitin 2010, Tulipanët e njohur fituan të gjitha ndeshjet në fazën e grupeve (Danimarkë, Japoni, Kamerun) në Republikën e Afrikës së Jugut, dhe më pas Sllovakinë, Brazilin dhe Uruguain në fazën eliminatore, vetëm për të humbur ndaj Spanjës në finale me një gol të Iniestas në kohën shtesë.
Kjo u pasua nga Kupa e Botës në Brazil në vitin 2014, ku Holanda arriti në gjysmëfinale, regjistroi fitore ndaj Spanjës, Australisë, Kilit dhe Meksikës, dhe më pas kaloi në çerekfinale pas penalltive kundër Kosta Rikës, dhe u eliminua në të njëjtën mënyrë nga Argjentina. Kjo u pasua nga një fitore ndaj Brazilit në luftën për vendin e tretë.
🌐🇳🇱 Holanda fue ELIMINADA de sus últimas 3 COPAS DEL MUNDO SIN PERDER UN SOLO PARTIDO
La Naranja Mecánica posee actualmente el MAYOR INVICTO (16) EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES, pero volvió a quedarse por fuera desde los penaltis
⚖️1-1 vs. MARRUECOS* (2026) 🆕
✅3-1 vs. Túnez… pic.twitter.com/1uhvqxaI6M
— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 30, 2026
Holandezët nuk u kualifikuan për Kupën e Botës 2018, dhe katër vjet më vonë në Katar ata regjistruan fitore ndaj Senegalit dhe Katarit në fazën e grupeve dhe një barazim me Ekuadorin.
Në fillim të fazës eliminatore, ata mposhtën Amerikën dhe më pas u eliminuan nga Argjentina me penallti.
Të hënën mbrëma, ata u eliminuan gjithashtu me penallti nga Maroku, kështu që kjo seri do të zgjasë për të paktën katër vjet të tjera.
Pavarësisht faktit se janë të pamposhtur në 90 minuta, holandezët nuk kanë arritur kurrë të arrijnë titullin e kampionit të botës gjatë kësaj serie të vazhdueshme. Ata nuk e kanë fituar kurrë në historinë e tyre dhe konsiderohen si humbësit më të mëdhenj të të gjitha kohërave, sepse janë mposhtur në tre finale. /Telegrafi/