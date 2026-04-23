E nxori në oborr për të parë se pse nuk po funksiononte, karroca elektrike shpërthen para syve të gruas nga Florida
Kamera e sigurisë në shtëpinë e një gruaje nga Florida po regjistronte kur një karrige elektrike me rrota që ajo bleu nga një dyqan me sende të përdorura, shpërtheu në oborrin e saj.
Hollywood Fire Rescue ndau një video në mediat sociale që tregonte pronaren e shtëpisë Alexandra Anaya duke u larguar me vrap nga karrigia, sekonda para se ajo të shpërthente në oborrin e saj, transmeton Telegrafi.
Anaya tha se kishte blerë karrocën elektrike Zinger nga një dyqan me sende të përdorura për një anëtar të familjes dhe kishte qenë duke e karikuar baterinë e saj të litiumit në korridorin e saj me një karikues jo të prodhuesit, kur dëgjoi të fillonte të bënte klik.
Ajo tha se tingulli i kërcitjes dhe temperatura e lartë e baterisë ngritën shqetësimin e saj, kështu që bëri një kërkim të shpejtë në Google që e këshilloi ta zhvendoste karrigen jashtë.
"Thuhej, rrezik, vendoseni në çimento ose diku ku gjërat e tjera nuk do të marrin flakë'," tha Anaya.
Videoja tregon Anaya-n duke e vendosur karrigen në oborrin e saj dhe duke u larguar me vrap pak para se të shpërthente. /Telegrafi/