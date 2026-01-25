“E marr përgjegjësinë për gjithçka”, Mikel Arteta reagon pas humbjes nga Man Unitedi
Trajneri Mikel Arteta ka marrë mbi vete përgjegjësinë e plotë për humbjen 3-2 të Arsenalit ndaj Manchester United në “Emirates Stadium”, disfata e parë në shtëpi për “Topçinjtë” në sezonin 2025/26 të Ligës Premier.
Trajneri spanjoll nuk kërkoi justifikime pas ndeshjes dhe theksoi se përgjegjësia bie mbi të, ndërsa përgëzoi kundërshtarin për paraqitjen dhe rikthimin e tyre.
“Ne e pranojmë humbjen. I përgëzojmë kundërshtarët. Vazhdojmë përpara. Duhet t’ua kujtojmë lojtarëve sa të mirë që janë. Unë e marr përgjegjësinë për gjithçka!”.
Pas ndeshjes, Arteta vuri theksin te nevoja për unitet dhe mbështetje ndaj lojtarëve në një moment të vështirë, duke kërkuar që skuadra të qëndrojë e bashkuar.
“Kur humbasim, atëherë duhet të tregojmë bashkimin, unitetin. Është një humbje shumë e dhimbshme, por tani është koha të jemi pranë lojtarëve që na japin kaq shumë gëzim. Është koha të jemi shumë, shumë afër tyre dhe t’i mbështesim – ne duam të fitojmë!”
Pavarësisht këtij hapi fals, Arteta mbetet i bindur se reagimi i Arsenalit do të vijë përmes solidaritetit dhe besimit te grupi, teksa gara në Ligën Premier sapo ka hyrë në fazën më intensive të saj./Telegrafi