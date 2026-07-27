“E luta për pesë vjet të largohej prej tij”, ish-bashkëshorti i influencueses së vrarë rrëfen dramën
Ish-bashkëshorti i influencueses amerikane, Sara Gilson, e cila u vra në Oklahoma, ka reaguar publikisht pas tragjedisë, duke zbuluar se për vite me radhë ishte përpjekur ta bindte të largohej nga partneri i saj, Jeremiah “Shawn” Duffey, i cili sipas policisë e vrau atë dhe më pas kreu vetëvrasje.
Në një deklaratë prekëse, Lyle Landers tha se për pesë vite me radhë i kishte ofruar ndihmë ish-bashkëshortes së tij për t’u larguar nga marrëdhënia që, sipas tij, ishte e mbushur me dhunë në familje.
“Ajo ishte e bllokuar në një lidhje ku dhuna dukej sikur ishte bërë normale. E luta për pesë vjet të largohej prej tij. I ofrova ndihmë në çdo mënyrë të mundshme, por dukej se ai kishte një lloj kontrolli mbi të dhe ajo nuk arrinte të shpëtonte”, u shpreh ai.
Landers tregoi se ai dhe Sara ishin divorcuar shtatë vjet më parë, por kishin ruajtur një marrëdhënie të mirë për hir të dy fëmijëve të tyre.
Ai e përshkroi ish-bashkëshorten si një nënë të jashtëzakonshme, duke thënë se përkushtimi i saj ndaj fëmijëve ishte i pakrahasueshëm.
“Sara ishte një nënë e mrekullueshme dhe do të jepte jetën për fëmijët e saj. Në fund, përpjekja e saj për t’i mbrojtur ata çoi në vdekjen e saj”, tha ai.
Shtoi se do ta kujtojë gjithmonë Sarën si një person plot dashuri dhe mirësi, që nuk i gjykonte të tjerët dhe që arritjen më të madhe të jetës e konsideronte rritjen e dy fëmijëve të saj.
Foto: Facebook
Tragjedia ndodhi më 23 qershor në një shtëpi në qarkun Tulsa të Oklahomës, ku policia gjeti të pajetë Sarën dhe partnerin e saj, Duffey.
Sipas hetimeve paraprake, ai e vrau influencuesen dhe më pas i dha fund jetës.
Vetëm dy javë para vdekjes, Sara kishte publikuar një video në rrjetet sociale, e cila u bë virale me mbi 21 milionë shikime, ku akuzonte publikisht partnerin e saj se ishte pedofil. /Telegrafi/