E kryer, Bradley Barcola mund të cilësohet lojtar i ri i Liverpoolit
Liverpooli ka arritur një marrëveshje verbale për të nënshkruar me Bradley Barcolan nga Paris Saint-Germain, me gazetarin Fabrizio Romano që e ka konfirmuar marrëveshjen me thënien e tij të njohur "Ja ku jemi!".
Tarifa fillestare është me vlerë 100 milionë funte (116 milionë euro) plus bonuset, duke e çuar paketën totale të mundshme në rreth 140 milionë euro.
Dokumentet do të shkëmbehen brenda 24 orëve, duke vulosur zyrtarisht një nga transferimet më të mëdha të verës.
Romano, i cili zbuloi për herë të parë interesin e Liverpoolit në maj, deklaroi se ndjekja e "objektivit" të tyre kryesor nga Reds "nuk ishte kurrë në dyshim dhe tani ka mbaruar".
🚨💣 BREAKING: Liverpool reach verbal agreement to sign Bradley Barcola, HERE WE GO! 🔴
Initial fee worth £100m plus add-ons — up to €140m possible total package for PSG.
Documents to be exchanged in 24 hours.#LFC get their top target: never in doubt and now done. pic.twitter.com/ruDJAbIhtK
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026
Ky veprim kulmon një përshkallëzim të shpejtë, pas raportit të gazetarit tjetër të njohur, David Ornstein, për një marrëveshje në parim vetëm disa orë më parë.
Barcola mbërrin në Anfield në një formë të shkëlqyer, pasi ka shënuar 11 gola dhe ka dhënë një asistim në 29 paraqitje në Ligue 1 këtë sezon, plus dy gola dhe katër asistime në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/