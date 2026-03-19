E dashura me dedikim të veçantë për Joz Markun në ditëlindjen e 30-të
Këngëtari i njohur shqiptar, Joz Marku, ka festuar 30-vjetorin e lindjes me një festë të organizuar në rreth të ngushtë, duke mbledhur pranë tij miq dhe persona të afërt.
Festa u zhvillua në një vend luksoz, i dekoruar me stil dhe elegancë, ku atmosfera ishte e mrekullueshme.
Mes të pranishmëve nuk mungonte partnerja e tij, Xhoana Toshi, e cila publikoi disa fotografi krah Jozit në Instagram, duke ndarë me ndjekësit momentet më të bukura të festës.
Në një postim të veçantë, Xhoana i dedikoi fjalë të ëmbla Jozit: “Disa njerëz thjesht e bëjnë jetën më të bukur".
"Jam vërtet mirënjohëse për ty! Të uroj gjithë lumturinë që meriton", shtoi mes tjerash.
Festa përfshiu muzikë, atmosferë festive dhe surpriza të ndryshme për artistin.
Të pranishmit shijuan një mbrëmje të veçantë, ku luksi dhe ngrohtësia u kombinuan në mënyrë perfekte, duke e bërë këtë 30-vjetor një moment të paharrueshëm për Jozin. /Telegrafi/
