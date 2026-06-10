Aurora dhe Kushtrimi bëjnë "lëmsh" rrjetin, dyshja shfaqen krah njëri-tjetrit në postimin e fundit
Aurora Rrusa dhe Kushtrim Kelani kanë trazuar rrjetin me një postim të fundit në Instagram.
Dyshja publikoi disa fotografi duke pozuar pranë njëri-tjetrit, në atë që shumë ndjekës e interpretuan si një konfirmim të mundshëm të lidhjes së tyre.
Në njërën prej fotografive, ata shfaqen para kamerës, ndërsa Kushtrimi e ka vendosur dorën në belin e Aurorës.
Të dy dukeshin shumë të afërt, duke lënë të kuptohet se mes tyre mund të ketë nisur një romancë.
Pas publikimit të fotografive, rrjetet sociale u mbushën me komente të shumta nga ndjekësit, por edhe nga ish-banorë të Big Brother VIP Kosova.
Aurora dhe Kushtrimi ishin pjesë e edicionit të sivjetmë të këtij formati televiziv.