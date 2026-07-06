E dashura e Haaland: Në fillim më pëlqeu shoku i tij, por ndryshova mendje
Historia e dashurisë mes Erling Haaland dhe partneres së tij, Isabel Haugseng Johansen, fillon që në vendlindjen e tyre, Bryne, ku të dy u rritën dhe luajtën futboll në klubin lokal Bryne FK.
Marrëdhënia e tyre ka nisur shumë vite përpara famës globale të Haalandit.
Në një intervistë, Isabel ka treguar me humor se fillimisht i kishte pëlqyer një shok i Haalandit, por më vonë kishte ndryshuar mendje kur e kishte njohur atë.
Edhe Haaland ka konfirmuar se lidhja e tyre nisi nga një kontakt i hershëm dhe një mesazh që ajo i kishte dërguar.
Para se të largohej nga futbolli, Isabel ka qenë vetë lojtare dhe ka treguar talent në klubin Bryne FK, ku shquhej për shpejtësinë e saj, një tipar që e ka të përbashkët me Haaland.
Më vonë ajo la sportin për t’iu përkushtuar familjes.
Çifti e mbajti lidhjen private për një kohë të gjatë, duke e bërë publike vetëm në vitin 2023.
Ata sot jetojnë një jetë relativisht të qetë, larg vëmendjes së tepruar mediatike, duke kaluar kohë së bashku me aktivitete të thjeshta si gatimi dhe video-lojërat.
Në dhjetor 2024, ata u bënë prindër, gjë që sipas Haaland ka ndikuar pozitivisht edhe në formën e tij sportive, duke i dhënë më shumë qetësi mendore dhe fokus.
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Edhe pse ruan privatësinë, Isabel është gjithnjë e më e njohur në publik, me interes për modën dhe një prani aktive në rrjete sociale, ku shpesh ndan momente nga jeta familjare dhe mbështetjen për Haaland. /Telegrafi/