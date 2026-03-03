E ardhmja e Vini Jr në ajër, rinovim apo largim nga Real Madridi?
Mjedisi rreth Vinicius Junior tregon se ai mund të largohet verën e ardhshme nëse nuk ka një ndryshim në situatën e tij kontraktuale.
Oferta aktuale për rinovim konsiderohet e pamjaftueshme duke marrë parasysh ndikimin e tij sportiv dhe mediatik në La Liga.
Negociatat me Florentino Perez vazhdojnë të jenë një tërheqje dhe shtytje.
Klubi synon të ruajë ekuilibrin financiar, ndërsa Vinicius kërkon të konsolidohet si një nga lojtarët më mirë të paguar në skuadër.
Performanca e tij e fundit forcon pozicionin, por polemikat dhe presioni mediatik e komplikojnë situatën.
Kontrata aktuale deri në vitin 2027 jep hapësirë, por klubi e di se nuk mund të zvarrisë pafund negociatën.
Një refuzim për të rinovuar mund të detyrojë Real Madrid të shqyrtojë oferta, duke shmangur devalvimin e një lojtari kyç dhe duke ndikuar në planifikimin sportiv për verën e ardhshme.
Largimi i Vinicius do të ishte një goditje për La Ligën, si për talentin e tij, ashtu edhe për rëndësinë mediatike.
Dilema për drejtuesit: të forcojnë kontratën për ta mbajtur apo të hapin derën për një shitje milionëshe që lejon të rindërtohen zona të tjera të skuadrës.
Lojtari mban profil të ulët publikisht, por mjedisi i tij shtyn për të marrë vendime më shpejt.
Real Madridi ka nevojë për stabilitet për të konkurruar në nivel maksimal, dhe e ardhmja e Vinicius do të përcaktojë drejtimin e menjëhershëm të klubit në La Liga dhe Evropë. /Telegrafi/