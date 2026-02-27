Vinicius Junior ka shfaqur formë të jashtëzakonshme për Real Madrid gjatë javëve të fundit, por koha e tij në “Santiago Bernabeu” mund të po afron drejt fundit.

Ai ndodhet në 18 muajt e fundit të kontratës aktuale, dhe megjithëse janë planifikuar negociata për një marrëveshje të re gjatë verës, nuk ka asnjë garanci se palët do të arrijnë një akord.

Real Madridi është i vendosur të sigurojë rinovimin e kontratës, edhe pse aktualisht nuk është i gatshëm të plotësojë kërkesat e Vinicius dhe përfaqësuesve të tij.

Megjithatë, kërcënimet vijnë nga jashtë Bernabeut, me disa klube që shpresojnë të përfitojnë nga situata e 25-vjeçarit.

Manchester City është një nga klubet që monitorojnë situatën e Vinicius te Real Madridi.

Raportime nga Anglia pretendojnë se zyrtarët e klubit anglez i kanë kërkuar brazilianit që të mos nënshkruajë kontratë të re me Realin.

Disa nga personat më të lartë në Man City janë shumë të tërhequr nga mundësia e nënshkrimit me Vinicius, edhe pse njëri prej tyre nuk është trajneri aktual, Pep Guardiola.

Prestianni zbulon fjalën ofenduese që ia tha Vinicius para se të shpërthente incidenti mes tyre

Megjithatë, duke parashikuar largimin e ish-trajnerit të Barcelonës në fund të sezonit, po përgatiten plane për një transferim.

Guardiola preferon që Man City të nënshkruajë me Rodrygon, por Real Madridi e ka konsideruar atë të paprekshëm dhe me kontratën e tij që zgjat më gjatë, nuk ka hapësirë për negociata.

Për këtë arsye, Vinicius shihet si opsioni më i mundshëm, dhe “Qytetarët” janë të gatshëm të plotësojnë çdo çmim që do të vendoset për të./Telegrafi/

NdërkombëtareFutbollSportEkipetReal Madrid
telegrafi sport app