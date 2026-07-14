Dyshohet se përfitoi rreth 700 mijë euro, shkarkohet drejtoresha e Postës së Durrësit
Drejtoresha e filialit të Postës Shqiptare në Durrës, E.M është shkarkuar nga detyra, ndërsa ndaj saj ka dyshime për përvetësim të fondeve.
Sipas burimeve të A2 CNN brenda këtij institucioni, dyshohet se mungon shuma prej 700 mijë euro në fondin e postës, e cila dyshohet se është përvetësuar nga drejtoresha.
Megjithatë, kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht nga autoritetet.
Më herët, Posta Shqiptare njoftoi se gjatë një kontrolli të brendshëm në filialin e Durrësit u konstatuan parregullsi në administrimin e fondeve që lidhen me shërbimet e pagesave.
Institucioni bëri të ditur se ka marrë masa administrative ndaj punonjësve përgjegjës dhe ka depozituar kallëzim penal në Prokurori. /A2cnn/
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