Dyfishin e pagës së Man Unitedit? Gjiganti turk i etur për ta pasur Bruno Fernandesin
Galatasaray është i gatshëm t’i ofrojë Bruno Fernandesit një pagë më shumë se dyfishin e asaj që aktualisht merr në dorë te Manchester United, por oferta joshëse pritet të refuzohet nga kapiteni portugez.
E ardhmja e Fernandesit është rikthyer në qendër të vëmendjes gjatë javëve të fundit, pasi Juventus dhe Milani kanë shfaqur interesim për mesfushorin. Në garë është përfshirë edhe Galatasaray, i cili duket se do të jetë klubi i parë që do ta testojë seriozisht qëndrimin e Manchester Unitedit.
Sipas The Telegraph, klubi turk është i gatshëm të ofrojë rreth 50 milionë euro për Fernandesin. Fillimisht do të paguheshin 40 milionë euro të garantuara, ndërsa pjesa tjetër do të përbëhej nga bonuse.
Por Galatasaray ka përgatitur edhe një ofertë jashtëzakonisht të madhe për vetë lojtarin. Kampionët e Turqisë thuhet se janë të gatshëm t’i paguajnë Fernandesit 21 milionë euro në sezon për katër vitet e ardhshme.
Për shkak se klubet turke në praktikë mbulojnë taksat e lojtarëve, kjo shumë do të ishte pothuajse tërësisht në dispozicion të Fernandesit.
Në Angli, ndërkohë, paga e kapitenit të Unitedit i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat dhe kontributeve të sigurimeve, duke i marrë një pjesë të konsiderueshme të fitimeve.
Manchester United are in contract talks with Bruno Fernandes amid the player receiving a lucrative proposal from Galatasaray.
The Turkish club offered the 31-year-old a salary of €20million (£17.1m;$23.2m) a year, but Fernandes wants to remain at United and is in discussions… pic.twitter.com/CVb2xZGTU6
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 17, 2026
Bazuar në pagën e tij të raportuar vjetore bruto pas rritjes së marrë pas kualifikimit të Unitedit në Ligën e Kampionëve, Fernandes aktualisht merr rreth 9.3 milionë dollarë në vit pas taksave.
Megjithatë, pavarësisht ofertës së jashtëzakonshme, Manchester United e ka marrë tashmë vendimin. Sipas BBC Sport, “Djajtë e Kuq” nuk kanë asnjë qëllim ta lejojnë largimin e Fernandesit. Madje, raportohet se nuk ekziston një shumë parash që do ta bindte klubin të ndahej me kapitenin e tij.
Fernandes ka edhe vetëm një vit të mbetur në kontratën aktuale dhe ende nuk ka dhënë shenja për një rinovim. Megjithatë, nuk ka shumë indikacione se ai dëshiron të largohet nga Old Trafford.
Në fakt, e kundërta është raportuar vazhdimisht. Situata është interesante pasi kjo verë mund të jetë mundësia e fundit për Unitedin për të përfituar financiarisht nga shitja e Fernandesit, i cili do t’i mbushë 32 vjeç në shtator.
Klauzola e lirimit që raportohej se ishte pjesë e kontratës së tij mendohet se ka skaduar muajin e kaluar.
Megjithatë, qëndrimi i Unitedit është i kuptueshëm nga aspekti sportiv. Fernandes zhvilloi sezonin më produktiv të karrierës së tij në aspektin krijues, duke dhënë një rekord prej 21 asistimesh në Ligën Premier.
Ai krijoi gjithashtu 136 raste për gol, më shumë se çdo lojtar tjetër në kampionat dhe pothuajse tri herë më shumë se Bryan Mbeumo, i cili ishte lojtari i dytë i Unitedit me 47 raste të krijuara./Telegrafi/