Dukagjini triumfon ndaj Ferizajt
Dukagjini ka shënuar fitore komode në udhëtim te Ferizaj, në kuadër të xhiros së 31-të në Superligën e Kosovës.
Skuadra nga Klina arkëtoi pikët e plota falë fitore 0-2, sfidë që ishin më të mirë në periudhën më të madhe të kohës.
Hekuran Berisha me një supergol e zhbllokoi epërsinë pas 38 minutave lojë.
Ferizaj kishte dy mundësi të mira për ta barazuar rezultatin, mirëpo nuk ia dolën t’i finalizojnë.
Ndërsa, fitoren e vulosi Dionit Isufi me një tjetër eurogol nga distanca (51’).
E tëra që bëri Ferizaj ishte goli i nderit falë Betim Haxhimusës (90’).
Dukagjini me këtë fitore renditet në pozitën e gjashtë me 41 pikë, ndërsa Ferizaj zë pozitën e nëntë me 33 sosh./Telegrafi/
