Dubravka Suica do të përfaqësojë BE-në në takimin e Bordit të Paqes të Trumpit
Komisionerja Evropiane për Mesdheun, Dubravka Suica, planifikon të udhëtojë për në Uashington më vonë këtë javë për të marrë pjesë në takimin e parë zyrtar të Bordit të Paqes të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, sipas Euronews.
Ky veprim sinjalizon se Brukseli nuk është i përgatitur të anulojë plotësisht bashkëpunimin me bordin e kryesuar nga Trump, edhe nëse shumica e shteteve anëtare të BE-së kanë refuzuar një anëtarësim formal për t'u bashkuar dhe shqetësimet ligjore të Komisionit Evropian mbi statutin dhe qeverisjen e tij.
BE-ja nuk e ka pranuar një ftesë për t'u ulur zyrtarisht në bord, por pritet t'i jepet statusi i "vëzhguesit" për të bashkëpunuar në përpjekjet e saj.
Gjatë fundjavës, Italia, Rumania dhe Qiproja thanë se do të bënin të njëjtën gjë.
Një zyrtar i BE-së tha se blloku dëshiron të luajë një rol në rindërtimin e Gazës pavarësisht shqetësimeve të shumta në lidhje me strukturën ekzekutive të Bordit, i cili fillimisht u konceptua si një mjet për të rindërtuar territorin dhe tani e ka zgjeruar mandatin e tij në "paqe globale".
Brukseli ka ngritur gjithashtu çështje në lidhje me “fushëveprimin, qeverisjen dhe përputhshmërinë e Bordit me Kartën e OKB-së”, nënshkruese të së cilës janë të 27 shtetet anëtare.
Megjithatë, si donatori më i madh i ndihmës humanitare për popullin palestinez, me një kontribut total prej 1.65 miliardë eurosh në territor që nga shpërthimi i luftës midis Izraelit dhe Hamasit më 7 tetor 2023, BE-ja nuk dëshiron ”të lihet mënjanë” nga SHBA-ja.
Ndryshe, Bordi i Paqes i inauguruar nga Trumpi në Davos në janar, fillimisht kishte për qëllim të mbikëqyrte tranzicionin e Gazës pas luftës, si pjesë e planit të paqes me 20 pika të dakordësuar vitin e kaluar.
Por statuti i saj ka ngritur shqetësime të shumta në kryeqytetet evropiane, jo vetëm sepse Trump do të shërbejë si kryetar i Bordit për një kohë të pacaktuar, edhe pasi të mbarojë presidenca e tij.
Përfshirja e presidentit rus Vladimir Putin në bord gjithashtu e bën anëtarësimin politikisht të papërballueshëm për shumicën e vendeve të BE-së, ndërsa lufta në Ukrainë ende vazhdon.
Vetëm dy shtete anëtare të BE-së - Hungaria dhe Bullgaria - kanë pranuar ftesat për t'u anëtarësuar. /Telegrafi/