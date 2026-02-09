Dron mbi dron, ukrainasit publikojnë pamjet që tregojnë se janë zbuluar taktikat luftarake të rusëve
Këshilltari i Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës, Serhii "Flash" Beskrestnov, ka publikuar një video që tregon një dron rus Gerbera duke u lëshuar nga një dron tjetër mbi qytetin e Sumy-t.
"Videoja tregon momentin kur një dron lëshohet nga një dron Gerbera. Mund ta mbani mend se ju thashë për këtë javën e kaluar", tha Beskrestnov në një postim.
Sipas Beskrestnov, rastet e përdorimit të Gerberës si bartës për dronët tjerë po regjistrohen çdo ditë, transmeton Telegrafi.
Në vjeshtën e vitit 2024, Inteligjenca e Mbrojtjes e Ukrainës publikoi bazën e komponentëve të dronit rus Gerbera në portalin War&Sanctions.
Në atë kohë, agjencia e inteligjencës raportoi se Rusia i mblodhi këta dronë shumëfunksional në një fabrikë në qytetin rus të Yelabuga-s.
Në atë kohë, dihej se Gerbera mund të mbante një kokë me lëndë shpërthyese si një dron kamikaz dhe të kryente zbulim elektronik, duke përfshirë zbulimin e pozicioneve të mbrojtjes ajrore dhe regjistrimin e sulmeve të dronëve të tjerë. /Telegrafi/