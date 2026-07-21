Drita është mysafir i Floriana në kuadër të raundit të dytë kualifikues për Ligën e Konferencës.

Pas eliminimit nga Liga e Kampionëve, “Intelektualët” do të provojnë të kualifikohen sërish në fazën e grupeve të kompeticionit të tretë më të rëndësishëm.

Formacionet e zgjedhura tashmë janë bërë publike, me trajnerin Zekirija Ramadani që ka vendosur të luajë pak më ofensiv.

Floriana: Cioletti; Beerman, Kauan, Spiteri, Lonarderlli; Vella, Varela, Kurtalic; Mbong, Jah, Muric

Drita: Maloku; B.Krasniqi, Bytyçi, Pëllumbi, Ovouka; Limaj, Dabiqaj; Abazaj, Bl.Krasniqi, Jashari; Manaj

Përndryshe, përballja do të nisë nga ora 19:30./Telegrafi/

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