Drita misterioze ndriçon qiellin mbi Zelandën e Re
Një rreze e ndritshme drite u kap mbi kryeqytetin e Zelandës së Re, Wellington, më 30 janar.
Pamjet tregojnë rrezen e reflektuar në ujin poshtë, të filmuar nga një kamera në klubin e lundrimit Heretaunga, transmeton Telegrafi.
Raportet sugjerojnë se ngjarja mund të jetë një meteor ose mbeturina hapësinore që rihyjnë në atmosferë.
Videoja e shpërndarë është shikuar nga mijëra njerëz dhe ka nxitur një lumë komentesh.
Ndërsa deri më tani askush nga autoritetet e Zelandës së Re nuk është deklaruar lidhur me këtë. /Telegrafi/
A bright green light flashed across the night sky near Wellington, New Zealand, late on Friday, January 30.
Credit: PredictWind via Storyful#NewZealand #Wellington #NightSky #GreenLight #SkyFlash pic.twitter.com/5AYHwiNjTq
— News18 (@CNNnews18) February 1, 2026
