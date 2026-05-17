Një fluturim i Qantas devijohet pasi një burrë kafshoi stjuardesën
Qantas i Australisë u detyrua të devijonte një fluturim që shkonte për në Shtetet e Bashkuara për shkak të një pasagjeri të bezdisshëm, me mediat lokale që raportuan se burri ishte drejtuar për në Dallas të premten kur u detyrua të bënte një ndalesë në Papeete, kryeqytetin e Polinezisë Franceze, për shkak të pasagjerit të bezdisshëm.
Burri u mbajt nga pasagjerët e tjerë, pasi ai kishte kafshuar një anëtar të stafit të Qantas, transmeton Telegrafi.
Burri u prit nga autoritetet lokale me të mbërritur dhe iu dha një ndalim fluturimi për të gjitha aeroplanët e Qantas.
"Siguria e klientëve tanë dhe ekuipazhit tonë është përparësia jonë numër një dhe ne kemi tolerancë zero për sjellje të bezdisshme ose kërcënuese në fluturimet tona", tha një zëdhënës i Qantas për AFP të dielën.