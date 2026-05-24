Drita dhe Gjilani do të takohen në kuadër të xhiros së 35-të në Albi Mall Superligë.

Kampionët e rinj të Kosovës sot pritet të marrin trofeun, teksa do të luajnë një ndeshje pa presion.

Gjithsesi qëllimi mbetet i qartë të fitohet derbi, ku rivali i Dritës, Gjilani po lufton për pikë që t'i ikin barazhit.

Vendasit synojnë t'i shkaktojnë probleme rivalëve lokal, teksa Gjilani synon që mos të mposhtet sot në derbi.

Formacionet zyrtare:

Drita: Maloku, B.Krasniqi, Dante, Pëllumbi, Ovouka, Dabiqaj, Limaj, Sheji, Balaj, Ajzeraj, Bl. Krasniqi.

Gjilani: Kolaj, Thaqi, Adili, Krivanjeva, Ibrahimi, Morina, Boshnjaku, Namani, Rrahmani, Basa, Bilalli./Telegrafi/

