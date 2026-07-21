Drita e pëson sërish në fund, ndalet nga Floriana dhe gjithçka do të vendoset në Prishtinë
Drita ka lëshuar një tjetër fitore nga “dora” në kohën shtesë – këtë herë në udhëtim te Floriana, në ndeshjen e parë të vlefshme për raundin e dytë kualifikues të Ligës së Konferencës.
Sfida ishte tepër e hapur nga fillimi, me të dy rastet që kishin raste shënimi por që epilogu përfundimtar rezultoi të jetë 1-1.
Drita dominoi në posedim për të krijuar disa aksione të bukura, por iu mungoi edhe fati. Igball Jashari kishte një mundësi të mirë shënimi megjithatë dështoi përballë portierit nikoqir.
Në pjesën e dytë, Drita ishte edhe më kërkuese për të rrezikuar disa herë me Arb Manaj dhe të inkuadruarin Liridon Balaj, mirëpo nuk ia doli t’i konkretizojë.
Vlen të ceket se disa herë gjatë ndeshjes u ndërpre loja shkaku i ndaljes së rrymës.
Kur askush s’e priste, Drita zhvilloi një kundërsulm, me Balajn që ishte i pagabueshëm (90+6’).
Amar Drina megjithatë e ndali festën e Dritës pesë minuta më vonë me një gol pas një tollovie në mbrojtje (90+12’).
Ndërkohë, Drita duhet ta ruajë këtë rezultat edhe në Prishtinë, në sfidën që zhvillohet javën tjetër në “Fadil Vokrri”./Telegrafi/