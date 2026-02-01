Dosjet e reja të Epstein, ai thuhet se donte të blinte një anije ushtarake kroate
Dosjet e fundit mbi Jeffrey Epstein zbulojnë gjithashtu se ai donte të blinte anijen ushtarake kroate Olimp M-46 në vitin 2014.
Sipas dokumenteve të publikuara, lidhja për blerjen e kësaj anijeje ishte Boris Nikoliq, një mjek nga Kroacia që punonte për themeluesin e Microsoft, Bill Gates, shkruan klix.ba, përcjell Telegrafi.
Sipas email-eve, Nikoliq e lidhi atë me Zoran Kovaq, i cili iu prezantua Epstein si "një njeri që merret me shitjen dhe blerjen e anijeve".
Zoran Kovaq është ndërtues dhe drejtor i Sigma Stan, një kompani që ndërton ndërtesa luksoze banimi edhe në Zagreb.
Dokumentet përfshijnë gjithashtu një fletë informacioni rreth Olimp M-46, e cila iu ofrua Epstein si një version më i mirë i anijes që ai po kërkonte.
Ajo u zhvillua në Institutin e Ndërtimit të Anijeve të Zagrebit.
Edhe pse nuk është plotësisht e qartë nga dokumentet se kush ishte shitësi zyrtar, Kovaq tha në disa email-e se ishte një "rreth i mbyllur njerëzish".
Kur u gjet anija pesëvjeçare që Epstein donte të blinte, u tha se "nuk ishte në shitje për qëllime civile", por se "do të bëhej një përjashtim" sepse blerësi ishte nga Shtetet e Bashkuara.
Në disa email-et e ardhshme, Epstein i kërkoi Kovaqit informacione shtesë, ndërsa bashkëbiseduesi i tij nga Kroacia e nxiti të vazhdonte, duke thënë se "ka interes nga ushtria greke".
Në një nga email-et, Kovac deklaron se "po telefonojnë ushtarakët" dhe më pas shitja finalizohet.
Anija dërgohet në ishullin e St. Thomas, i cili ndodhet pranë ishullit në pronësi të Epstein.
Megjithatë, në atë pikë lindin komplikime sepse Kovaq përfshinte një kompani zvicerane të paidentifikuar dhe Epstein pyeste veten se cilat do të ishin kostot shtesë për blerjen e anijes.
Më në fund, Kovac dërgoi një email të gjatë duke i kërkuar Epsteinit konfirmim se do ta blinte anijen, duke thënë se nuk e dinte se cilat do të ishin kostot shtesë.
Epstein u përgjigj se kishte "harruar gjithçka" dhe blerja e kësaj anijeje nuk përmendet më në dokumente. /Telegrafi/